Ana Obregón confirma que la recién nacida no es su hija, sino su nieta La artista española ha despejado las dudas al informar que la pequeña Ana Sandra es hija de Álex. Esta fue su última voluntad y su madre la ha cumplido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras darse a conocer las imágenes de Ana Obregón con un bebé en brazos y casi dar por sentado que la artista había tenido una hija por medio de subrogación, finalmente esta semana ha sacado a todo el mundo de dudas y contado la verdad detrás de este gran paso. Ana Sandra, como se llama la pequeña, no es su hija, sino de Álex Lequio, su hijo fallecido en 2020. Tal y como ella misma ha contado a su revista de cabecera, ¡HOLA! España, esa era la última voluntad de su hijo y así mismo la ha cumplido, igual que lo fue publicar un libro y abrir su fundación. Su madre ha ido haciendo, minuciosamente y con el mayor de los cuidados, todo lo que su hijo quería que sucediese tras su partida. Después del aluvión de críticas contra su persona por, supuestamente, haberse convertido en madre a los 68 años, queda confirmado que nada más lejos de la realidad. Todo lo sucedido fue planeado y viene de atrás. Ana Obregón Ana Obregón cumple la voluntad de su hijo Álex | Credit: Ana Obregón confirma que la recién nacida no es su hija, sino su nieta De hecho, la conductora reveló a dicha publicación que este no es el primer intento, que hubo varios y que fueron fallidos. También reconoció que, aunque está feliz con la princesa, le habría encantado que fuera un niño. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tal es así que no descarta la posibilidad de que la pequeña sea la única hija, pues Álex siempre quiso una familia numerosa, expresó. La felicidad de Ana, quien aseguró, que si no hubiera sido por esta razón, probablemente no estaría aquí, es inmensa, pues su dolor tras esta pérdida es irreparable. Ahora, reconoce, tiene un motivo imperioso para vivir y salir adelante pues, para ella, tener a esta pequeña en sus brazos es como estar conectada a su hijo, su más grande amor.

