La hija de Ana María Orozco es una hermosa cantante y modelo, ¡así luce ahora! Lucrecia Quaglia Orozco la hija de 19 años de la actriz deslumbra con su voz y su belleza ¡mira! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lucrecia Quaglia Orozco Credit: IG/Lucrecia Quaglia Orozco Ana María Orozco la actriz que interpretó de forma magistral a Beatriz Pinzón en la icónica telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea ha vuelto a estar en boca de todos por su esperado regreso a esta inolvidable historia de la mano de Amazon Prime Video. Sumamente reservada con su vida privada, la actriz no suelta prenda, pero se sabe que estuvo emparejada con Julián Arango y Martín Quaglia, con quien tuvo dos hijas, Lucrecia y Mía. Fiel a su estilo, Orozco ha mantenido la identidad de sus hijas bajo candado, hasta ahora, que poco a poco ha comenzado a compartir imágenes, particularmente de Lucrecia, de 19 años, quien es modelo y cantante y según página de Soundcloud vive en Buenos Aires, Argetina, patria adoptiva de su madre. Recientemente su madre compartió fotos del nuevo look creado especialmente para su hija por la maquillista Vero Luna y un peluquero Mauro Brito. Lucrecia Quaglia Orozco Credit: IG/Lucrecia Quaglia Orozco La jovencita ha deslumbrado por su belleza y en sus páginas ha compartido algunas fotos en traje de baño para mostrar su esbelta figura. Lucrecia Quaglia Orozco Credit: IG/Lucrecia Quaglia Orozco SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los piropos que le llueven a la aún adolescente caen por montones y provienen prácticamente de todos los confines de América Latina ¡esperen a que debute la nueva serie de su mamá y debute con ella en la alfombra roja!

