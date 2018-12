¿Cuál es el mayor reto que enfrenta Ana Layevska como mamá primeriza?

Ana Layevska compartió los retos a los que se ha enfrentado como mamá debutante.

“El cuidarla, adivinar el por qué llora, me cuesta mucho trabajo bañarla, casi nunca la baño, lo hace mi esposo”, confesó a las cámaras de MezcalTV. “Yo creo que es eso como de lo físico, y de lo emocional tengo como ese miedo de que quiero que me ame mucho mi hija, la verdad es un reto para mí”.

El convertirse en madre de Masha a finales de 2017 le ha dado un giro a su vida y a su persona, ya que hasta se ha vuelto más sensible para valorar las cosas.

“Estoy feliz, la verdad es que ver a tu hija sonreír creo que es de los regalos más enormes que te puede dar la vida. Es impresionante cómo no sólo tu vida como que tu ser, tu personalidad, tu preocupación, tu día a día, tu todo, cambia y cambia para bien”, dijo.

“Siento que sí mejora a un ser humano el ser papá, porque te vuelves menos egoísta, te vuelves más entrañable con la gente. Creo que me he vuelto más sensible con la gente, entiendo más las vidas, admiro más a las mamás, entonces sí te da una madurez que no te da nada más ninguna otra cosa”.