¡Qué emoción! ¡Ana Layevska comparte la primera foto de su bebé! ¡Por fin! Hoy pudimos ver la carita del recien nacido de la bellísima actriz de origen ucraniano. ¡Masha ya tiene un hermanito! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Ya está aquí! La bella actriz mexicana de origen ucraniano Ana Layevska compartió hoy la primera foto de su bebé nacido el pasado lunes, día treinta de marzo. El 10 de febrero ya había compartido otra foto con mucha emoción en la que anunciaba “¡Ya en camino!”, sabiendo que su bebé podría nacer en cualquier momento. Veinte días después, por fin llegó al mundo el segundo hijo de Ana Layevska y Rodrigo Moreira, un hermanito para la pequeña Masha: “Muy pronto seremos cuatro. Un regalo más para nosotros y tu hermana”, anunció antes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta fue la preciosa dedicatoria que Ana Layevksa le dedicó a su bebé a los cuatro días de nacer en sus redes, bajo la foto tierna elegida para presentarle al mundo: “En estos tiempos de miedo, incertidumbre, cambio, llegas tú como una promesa de que todo estará bien y que nos esperan tiempos mejores. Bienvenido a este mundo donde seguramente te tocará vivirlo de otra manera, mucho más humana y consciente. 30/03/2020 #bienvenidobebe #teamamos @rodrimoreira” Varias celebridades felicitaron a la feliz mamá bajo su post, entre ellas se encontraban personajes como Adrián Uribe, Marlene Favela, Geraldine Bazán, Adriana Louvier y Victoria Ruffo. En una anterior entrevista para Mezcal Tv, Ana Layevska habló de lo que fue para ella la maternidad: “Ver a tu hija sonreír, creo que es de los regalos más enormes que te puede dar la vida. Es impresionante cómo no sólo tu vida como que tu ser, tu personalidad, tu preocupación, tu día a día, tu todo, cambia y cambia para bien”. Ahora esa felicidad sin duda será doble y nos alegramos infinto de esta bella noticia en medio de la incertidumbre de los tiempos que corren. La actriz conoció a su esposo cuando él dirigía una fundación de niños con cáncer y quiso hacer con ella una campaña. Aunque finalmente eso nunca sucedió, nació el amor y seis meses después estaban comprometidos. La pareja se casó en 2014 y la boda tuvo lugar en la Hacienda San Antoni del Puente en Morelos y contó con 400 invitados. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Qué emoción! ¡Ana Layevska comparte la primera foto de su bebé!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.