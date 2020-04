¡Ana Layevska muestra las primeras fotos de su bebé con su marido en casa días después de nacer! La actriz ha compartido unas preciosas imágenes de su recién nacido que han derretido las redes por el alto nivel de ternura. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hace unos días Ana Layevska compartía la preciosa noticia de la llegada de su segundo bebé, Santiago. Lo hizo en una tierna publicación en redes sociales donde presentaba al príncipe de la casa a sus seguidores. Casi dos semanas después ha vuelto a sorprendernos con unas fotografías preciosas, esta vez junto al papá del bebé Rodrigo Moreira y en el calor de su hogar. La nueva imagen muestra a padre e hijo tomando un poquito de sol y derrochando felicidad. “Mis dos Amores en un rápido baño de sol”, ha escrito la orgullosa mamá. Image zoom Ana Layevska SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz tuvo a su bebé en medio de la crisis que está atravesando el mundo debido al coronavirus. “En estos tiempos de miedo, incertidumbre, cambio, llegas tú como una promesa de que todo estará bien y que nos esperan tiempos mejores”, escribió en su primera publicación al presentar al chiquitín a sus fans. El bebé es el segundo hijo de la pareja que ya tiene a su pequeña Masha. “Muy pronto seremos cuatro. Un regalo para nosotros y tu hermana”, anunció a su público al volver a quedar embarazada. En estos días de confinamiento, la pareja aprovecha cada instante para disfrutar de sus dos amores y nos dejan constancia de ello en estas preciosas estampas. ¡Muchísimas felicidades! Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Ana Layevska muestra las primeras fotos de su bebé con su marido en casa días después de nacer!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.