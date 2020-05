¡Así de hermosos lucen juntos los bebés de la actriz Ana Layevska en la cuarentena! Al cumplir el primer mes su varoncito, la actriz nos regaló nuevas imágenes con sus dos hermosos hijos, Santi y Masha. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¡Así da gusto pasar la cuarentena! Y así de hermosos lucen juntos los hijitos de Ana Layevska, Masha, de dos añitos y Santi, el bebé de un mes. La mamá compartió con su sonrisa más dulce imágenes de su compañía en este retiro obligado que tiene encerrado a millones de personas en sus hogares a causa de la pandemia del coronavirus. “Mi cuarentena” escribió bajo la bella foto la intérprete de Las Dos Caras de Ana, mostrando las dos caras que Ana seguramente más ame del mundo. Así anunció hace cuatro semanas la feliz llegada de su segundo hijo: “En estos tiempos de miedo, incertidumbre, cambio, llegas tú como una promesa de que todo estará bien y que nos esperan tiempos mejores. Bienvenido a este mundo donde seguramente te tocará vivirlo de otra manera, mucho más humana y consciente”. La maternidad fue un verdadero regalo para esta bellísima mujer, quien se refería así al hablar de su hija unos meses después de ser mamá por primera vez en entrevista con Mezcal Tv: “Estoy feliz, la verdad es que ver a tu hija sonreír creo que es de los regalos más enormes que te puede dar la vida. Es impresionante cómo no sólo tu vida como que tu ser, tu personalidad, tu preocupación, tu día a día, tu todo, cambia y cambia para bien”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace apenas dos semanas la actriz celebraba el sexto aniversario de su boda con Rodrigo Moreira, que tuvo lugar en la Hacienda San Antoni del Puente en Morelos y contó con 400 invitados. “Muchas gracias por estos 6 años de estar a mi lado, por ser mi cómplice, mi amigo, mi mejor compañía, mi soporte y por la paciencia... Por ser un gran papá y compañero de vida. Te amo mucho”, escribió la actriz. Su amor fue un auténtico flechazo, ya que se comprometieron tan solo seis meses después de empezar a salir.

