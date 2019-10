Ana Layevska está embarazada por segunda vez: "Muy pronto seremos 4" La actriz de telenovelas compartió la feliz noticia este domingo a través de sus redes sociales, donde además reveló el sexo del bebé que viene en camino. ¿Niña o niño? By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ana Layevska anhelaba poder darle un hermanito a su hija Masha, quien está próxima a cumplir 2 añitos de vida. “Sí me gustaría”, reconocía hace apenas unos meses la actriz de 37 años en entrevista con MezcalTV. Lo que probablemente no se esperaba la protagonista de telenovelas como Las dos caras de Ana o Dama y obrero es que ese bebé fuera a llegar tan pronto. La intérprete de origen ucraniano sorprendió este domingo a sus casi 900 mil seguidores de Instagram al anunciar que se encuentra nuevamente en la dulce espera. “Estamos tan felices de saber que vienes en camino”, expresó emocionada Layevska. La actriz compartió un vídeo por medio de Instagram en el que revela de una forma muy original y acompañada de su esposo y su hija el sexo del bebé que viene en camino. “Muy pronto seremos 4. Un regalo más para nosotros y tu hermana”, escribió Ana. Layevska le dará así un hermanito a su hija Masha y a la misma vez un compañerito de juegos ya que la diferencia de edad que existirá entre ambos no superará los 3 añitos. Si bien no especificó cuántos meses de embarazo tiene, el hecho de que la actriz diera a conocer el sexo del bebé confirma que ya atravesó el primer trimestre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue a finales de 2017 cuando Layevska debutó como mamá de la preciosa Masha. “Estoy feliz, la verdad es que ver a tu hija sonreír creo que es de los regalos más enormes que te puede dar la vida. Es impresionante cómo no sólo tu vida como que tu ser, tu personalidad, tu preocupación, tu día a día, tu todo, cambia y cambia para bien”, reconocía la estrella de telenovelas mexicanas apenas unos meses después de haber dado a luz a su primogénita. ¡Muchas felicidades Ana! Advertisement EDIT POST

Ana Layevska está embarazada por segunda vez: "Muy pronto seremos 4"

