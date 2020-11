Close

Ana Brenda anuncia importante paso en su vida: "Decidí que era el momento de ser mamá" La actriz y conductora llegó a esta conclusión durante el encierro en Miami por la pandemia y se lo comunicó en un directo a sus compañeros de Tu cara me suena. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cuarentena y todo el tiempo de más que se ha pasado y sigue pasando en casa ha tenido también su lado bueno. Y si no, que se lo pregunten a Ana Brenda Contreras, quien acaba de confesar cuál ha sido una de las conclusiones más importantes a las que ha llegado esta etapa. "Ahora en mi soledad de Miami, decidí que era el momento de ser mamá", explicó emocionada y decidida a sus amigos y compañeros de trabajo del programa Tu cara me suena. Con una sonrisa de oreja a oreja, la actriz compartió todos los detalles de cómo y cuándo ocurrirá. No quiere que pase más tiempo sin vivir esa aventura y ya en breve la hará realidad. La conductora del exitoso show de Univision mostró las imágenes de la perrita a la que ha adoptado y que le robó el corazón desde que la conoció. Su pequeña Tomasa, que es como la ha bautizado, es muy especial por diferentes razones. "Es una perrita especial porque no tiene las dos patitas de enfrente, entonces le voy a tener que comprar unas rueditas y pues le voy a dar mucho amor", expresó muy emocionada. Aunque todavía faltan unas semanas para poder tenerla en sus brazos, Ana Brenda sueña con ese momento. Un hermosísimo gesto por el que la felicitamos. La Negra Tomasa, como ya la llama, llenará de amor y bendiciones esas horas de soledad. ¡Enhorabuena por esta preciosa noticia!

