¿Quién es Ana Belaval? La periodista boricua que le pone el acento latino a la televisión de Chicago

Con la pandemia de la COVID-19 millones de papás se encuentran trabajando desde casa, algunos de ellos, especialmente los que son famosos o aparecen ante las cámaras han llegado a vivir graciosos momentos que han quedado captados cándidamente en video.

Una de dicha celebridades es la periodista boricua Ana Belaval. la nacida en Puerto Rico ha sabido colocarse en el gusto de los televidentes de habla inglesa con su participación en WGN Morning News y el show Adelante Chicago!

Su hijo Álex, apodado de cariño "El Metiche", se ha colado en los videos de su mamá robado los corazones del público con sus 7 añitos y sus maravillosas travesuras.

Aquí te contamos más de Ana y su familia y cómo ella ha conseguido sus metas mientras balancea su vida familiar:

Antes de triunfar en la televisión fue una niña insegura:

"Muy poca gente sabe lo que me costó llegar a este punto [de mi carrera], explica la nacida en San Juan Puerto Rico, de 39 años. "Yo nací una niña muy insegura y donde único no era insegura era en las tablas y en el teatro y mi mamá y mi familia me empujó y e empujó y me empujó para que yo siguiera mi sueño de convertirme en lo que soy hoy en día. Pero eso lo he logrado gracias a la terapia y gracias a mi familia".

Cómo despegó su carrera

Belaval hizo sus pinitos en televisión en WAPA-TV, en Puerto Rico. Ya instalada en Estados Unidos hizo pasantías frente a las cámaras de Univision, donde comenzó como reportera en la filial de la cadena en Chicago, WGBO, hasta convertirse en corresponsal de la Costa Este en Nueva York y también trabajando para el exitoso show Primer Impacto.

Un revés profesional la impulsó a dar el gran salto

Luchadora hasta el fin, Belaval no se decepcionó cuando la posición que buscaba en Univision no se materializó. "Yo siempre tuve esta espinita de querer trabajar en inglés", asegura. "Ser el reflejo positivo de mi comunidad en los medios anglo. [Me decían] no pierdas el tiempo. Estaba en Nueva York y busqué con alguien que me ayudara con mi pronunciación en inglés. Y pasé un año con una persona que me ayudó a reducir mi acento. Y [apareció] este trabajo y ya llevo 15 años, ahora julio 17, presentando este segmento que sale 7 veces en la mañana.

De dónde salió "El Metiche"

"Este niño le encanta salir en televisión y entonces pues...no me quedó más remedio. Como decimos en Puerto Rico: " Tiré la toalla y dije: "Aquí todo mundo se va a poner a trabajar'". Mi marido hizo de técnico, me compró luz, me hizo cámaras [para mi show]. Mi hija fue camarógrafa, asistente de producción, hicieron un segmento haciendo experimentos de ciencia, El Metiche habló de sus tarjetas favoritas de Pokémon, mi marido habló de su colección de discos...yo ya no sabía más qué hacer. Ahora que estoy trabajando en la calle me hacen falta las mañanas con El Metiche. Lo ponía mucho en Facebook Live y ahí es donde surgió El Metiche porque él se aparecía con sus muñequitos y empezó a dibujarle a los fanáticos".

Hace comedia en vivo

"Hago comedia standup desde los últimos 10 años", asegura Belaval sobre su faceta más soreprente. "El productor [Mike Okendo] llevaba detrás de mí mucho tiempo [diciendo] haz un one woman show! Me tomó seis años [prepararlo] todo el verano me la pasé escribiendo con mis coescritoras Lorena y Wendy", explica. "Le llamamos "Reporting Live I am Ana Belaval" porque llevo años diciendo esa frase.