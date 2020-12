Close

Los hijos de Ana Bárbara quedaron atrapados en una tormenta de nieve ¡y tuvieron que ser rescatados! Con el susto todavía en su voz, Ana Bárbara compartió la angustia que vivió y cómo sus hijos Emiliano y José María tuvieron que ser sacados del lugar por rescatistas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Se suponía que iba a ser un día de diversión y buenos momentos en sus vacaciones en la nieve, pero la cosa resultó de todo menos entretenida. Ana Bárbara vivió una de las experiencias más angustiosas para una madre: ver cómo dos de tus hijos podrían perder la vida. Emiliano y José María quedaron atrapados en la que fue una fuerte tormenta de nieve. Aunque la artista y sus otros dos retoños, Jerónimo y José Emilio, pudieron salir de allí, los primeros no corrieron la misma suerte. La situación fue tan peligrosa que incluso tuvieron que intervenir los rescatistas para poder sacarles de donde estaban atorados. La cantante de 49 años contó lo duro de este momento a través de sus historias de Instagram cuando sus hijos ya estaban finalmente a salvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En casa, y con los ánimos algo más recuperados, la mamá publicó un video para demostrar que estaban sanos y bien. Además, les pidió que dieran las gracias a Dios y la Virgen por haber mediado en este accidente que les podía haber costado la vida en estas vacaciones. Tal fue la gravedad del asunto que su hijo mayor no pudo contener las lágrimas mientras su mami le grababa ante la tensión vivida horas antes. Un susto que afortunadamente quedó atrás y pueden contar.

