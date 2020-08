Amigo de Sherlyn: “Nadie esperaba que quedara embarazada” Jorge Figueroa, amigo de la actriz y conductora, asegura que su embarazo dejó con la boca abierta a todos sus allegados. Por Carole Joseph Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El que Sherlyn se convirtiera en madre a través de la inseminación artificial le cayó por sorpresa a muchos. “Nadie esperaba que Sherlyn quedara embarazada”, confiesa el estilista y maquillador Jorge Figueroa, quien es amigo de la actriz desde hace cuatro años gracias a que se la presentó su colega y compatriota Geraldine Bazán. “Cuando me lo dijo tenía una sonrisa enorme, su hijo la llenó”. No es para menos. Si bien fue muy discreta con sus planes, lo cierto es que durante años Sherlyn planeó la llegada del pequeño André. “La veo totalmente diferente; André la volvió más feliz”, asegura Figueroa. “Es una mujer muy agradecida [con la vida], siempre [tiene] algo que dar”. Image zoom Carole Joseph SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Sus familiares y amigos no son los únicos beneficiados por la magnificencia de la mexicana. “Respeta mucho a su público y es porque ella se respeta; por eso respeta a todos los que la rodeamos y a sus fans”, afirma Figueroa, quien añade que además de ser excelente madre, la actriz que engalana nuestra portada digital de la semana es una amiga fiel. “Como amiga siempre está ahí a nivel incondicional y como mamá ella hará muy feliz a André”.

Amigo de Sherlyn: "Nadie esperaba que quedara embarazada"

