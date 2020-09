¡Amigas y rivales! Katy Perry conmovida por el regalo que Taylor Swift hizo a mano para su bebé La rubia intérprete de Cardigan le regaló este precioso detalle a la esposa de Orlando Bloom, bordado a mano por ella, con mucha humildad y no tanta maestría, que pasará a la posteridad entre estas amigas que han tenido más de una rencilla. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Podría decirse que estos dos ídolos de la música, Katy Perry y Taylor Swift, lo tienen todo y, si no todo, acceso a cualquier cosa seguro debido a sus grandes fortunas… ¿Qué puedes regalarle a tu amiga, a quien no le falta de nada, cuando ésta tiene a su primer bebé? Pues un gesto de cariño sería un detalle hecho a mano y eso parece que pensó la famosa intérprete de I knew You Were Trouble, quien tiene 140 millones de seguidores en su red de Instagram a su amiga quien “solo” tiene 107. El gesto no pudo gustarle más a Perry quien, aunque tuvieron sus rifirrafes en el pasado, es además fan de Taylor Swift y así fue como lo compartió con sus seguidores: “La señorita Daisy Dove” dijo Katy escribiendo el nombre de su pequeña hija con dos emojis que representan el nombre de la bebé, Margarita Paloma, “ama su mantita bordada a mano por la señorita Taylor Swift. Espero que la arrastre con ella durante años hasta que quede hecha un trapo irreconocible y que lo guarde en su bolsillo cuando sea una adolescente”, resumió con mucha simpatía la cantante de California Gurls. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta es la primera hija para Katy Perry y Orlando Bloom. El actor ya tiene un hijo de nueve años con la modelo Miranda Kerr. La pareja anunció con esta tierna foto en redes la llegada de su bebé. “Estamos flotando de amor”, escribió la pareja bajo la foto con la manita de su bebé y aseguraron que la nena había tenido “un nacimiento lleno de paz”.

