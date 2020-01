América Ferrera felicita el nuevo año con un anuncio inesperado: ¡está embarazada! La actriz despide el año con la mejor de las noticias, se convertirá en madre por segunda vez. Esta es la entrañable imagen que ha compartido en redes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El 2020 llega con una buenísima noticia, nuestra querida América Ferrera ¡está embarazada! Era la propia actriz quien así lo anunciaba a través de sus redes sociales. Una preciosa manera también de darle la bienvenida a este nuevo año en el que verá crecer su preciosa familia. “Bienvenido bebé 2 en 2020! Feliz año desde nuestro salvaje y creciente grupo”, ha escrito emocionada la feliz mamá. La protagonista de Ugly Betty ya tiene un hijo con su esposo Ryan Piers Williams, quien también compartió la buena nueva en sus redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La feliz esposa y mamá mostró su incipiente pancita en esta imagen donde aparece acompañada de sus dos grandes amores. Las felicitaciones por parte de sus seguidores llegaron de inmediato para la ganadora de un Emmy, entre las que cabe destacar las de sus amigas y colegas de profesión Jennifer Garner y Reese Witherspoon. América ha formado una preciosa familia junto a su marido con quien se unió en matrimonio en el 2011 tras conocerse en sus años universitarios. ¡Muchísimas felicidades y bendiciones! Advertisement

