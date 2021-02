Close

Amelia Vega al fin muestra la carita de su bebé: ¿se parece a mami o papi? La modelo dominicana presume orgullosa por primera vez a su pequeña hija Nova y le dedica un amoroso mensaje: “Mamá siempre estará aquí para ti”. Por Isis Sauceda/Los Angeles Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A escasos veinte días de haber dado a luz a su princesita, la ex Miss Universo dominicana Amelia Vega no pudo resistir más, y finalmente reveló el tierno rostro de quien la tiene derretida de amor. La orgullosa mamá compartió en redes una serie de fotografías mostrando a su sonriente Nova junto a un cariñoso mensaje donde confiesa las dificultades que pasó para traer a la pequeñita al mundo. "Tengo días pensando cuál de todas las fotos hermosas que se tomó Nova ese día subirles, pero irónicamente, mi favorita es ésta, donde Nova me regala la más pura y genuina sonrisa", escribió junto a la imagen, donde sostiene a la pequeña en brazos. "Donde sale mamá sin maquillaje, pálida de la anemia por toda la sangre que perdí, y ojerosa de las noches de sueño interrumpido". Pero todo eso ha valido la pena, con el fin de tener a una saludable bebé en casa, que se ha convertido en la hermanita menor a proteger de Alía, Ean y Ava Horford. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Instagram/@ameliavega Con esta nueva adición a la familia, Amelia tiene más que ocupados sus días. Pero como mamá, siempre tendrá tiempo para dedicar a sus hijos. "Esté como esté, mamá siempre estará aquí para ti, sin importar nada más", prometió a la pequeña. "Le pido a Dios me conceda siempre ver esa sonrisa pintada en tu rostro. ¡Te amo Nova!". Amelia anunció la llegada de su pequeña tres días después de haber nacido con una imagen desde el hospital. "No existen palabras terrenales para expresar mi gratitud con Dios ante el hermoso regalo de vida que hoy por su gracia vivimos", escribió entonces. "Es simplemente indescriptible la habilidad del corazón de una madre, [de] crecer con la llegada de otra cría. Llevas tan poco aquí y desde que te vi, la verdad no me pudiera imaginar nuestras vidas sin ti".

