Amelia Vega anuncia por redes que espera su cuarto hijo ¡y su post te derretirá de ternura! La ex Miss Universo dominicana dio a conocer que ella y su marido, el jugador de baloncesto Al Horford, se encuentran en la dulce espera. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A través de sus redes sociales, la ex Miss Universo dominicana Amelia Vega acaba de dar a conocer que está embarazada del que será su cuarto hijo. "Gracias Señor por esta hermosa bendición", expresó este jueves la espigada belleza nacida en Santiago de los Caballeros, de 35 años, al compartir una foto de sus tres hijos, Ean, Alía y Ava, dentro de una caja de cartón con una pizarra que dice en inglés: Tenemos una sorpresa 1 2 3 CUATRO". ¿Qué cuándo nacerá la criatura? "Enero 2021", anunciaron en el mismo posts los adorables nenitos que arregladísimos y muy coquetos aparecieron en la red derritiendo con su ternura. El bebé es fruto del matrimonio de 8 años de la ex Miss Universo 2003 con el jugador de baloncesto Alfred Joel Horford Reynoso, conocido sobre la duela como Al Horford. El dominicano de 34 años juega actualmente para los Philadelphia 76ers. "¡¡¡¡Omg!!!! ¡¡¡Qué noticia tan hermosaaaaa!!! Dios bendiga tu hermosa familia. Gracias por alegrarnos a todos la semana al dejarnos saber de tu nueva bendición", comentó ante la noticia la también nacida en Quisqueya Francisca Lachapel, presentadora de Univision. ¡La familia de Amelia Vega sigue creciendo! USCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Tras un noviazgo relámpago, Amelia y Al se juraron amor eterno en diciembre del 2011 en una ceremonia íntima que se llevó a cabo en República Dominicana. En febrero del 2015, la pareja le dio la bienvenida a Ean, su primer hijo. La modelo y el deportista se convirtieron en padres por segunda ocasión el 27 de noviembre del 2016 y en enero de 2018 celebraron el baby shower de Ava, la menor. ¡Felicidades!

