Amelia Vega deja ver por primera vez la pancita de su nuevo embarazo: ¡tienes que verla! Frente a un espejo, con un look muy natural y relajado, la ex Miss Universo dejó ver su pancita por primera vez. ¡Tienes que verla! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ex Miss Universo Amelia Vega sorprendió a sus seguidores en las redes sociales con una fotografía en que muestra cómo va su nuevo embarazo. La cantante dominicana presumió orgullosa su pancita de embarazada de lo que será su cuarto bebé de su matrimonio con el jugador de baloncesto profesional Al Horford a través de su cuenta de Instagram. “Aquí vamos. Bebé número 4”, escribió. La foto causó furor entre sus seguidores y amigos, incluso varias celebridades como Karla Martínez, Francisca Lachapel, Clarissa Molina y Lourdes Stephen le mandaron sus buenos deseos y comentaron sobre lo guapa que estaba. Ante la pregunta de uno usuario sobre cuál es su secreto para mantenerse delgada en su estado, Vega dijo que tampoco subió mucho de peso con sus otros embarazos. Image zoom Instagram / Amelia Vega La también cantante de 35 años y su esposo dieron a conocer la noticia de estaban esperando un bebé el pasado julio con una adorable fotografía de sus hijos y dando las gracias a Dios por el futuro nuevo integrante de la familia. “Gracias Señor por esta hermosa bendición”, escribió la exreina de belleza junto a la imagen de los retoños con la etiqueta "Gloria y honra a Dios". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A través de las redes sociales, la exmodelo dominicana también comparte fotos y videos de los adorables momentos que pasan en su hogar y las decoraciones que ella misma prepara para sus fiestas familiares y cumpleaños. La pareja se casó en diciembre de 2011 en una ceremonia íntima en su país natal y ya tienen tres hijos: le dieron la bienvenida a Ean en febrero de 2015, a Alía en noviembre del 2016 al nacer Alía y a Ava en julio del 2018.

