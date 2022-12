¡Qué ternura! Amelia Vega y su esposo Al Horford dan la bienvenida a su quinto bebé La ex Miss Universo dominicana reveló el nombre de la pequeña y le dedicó un conmovedor mensaje junto a una adorable fotografía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La numerosa y adorable familia de la ex Miss Universo Amelia Vega y su esposo, el jugador de la NBA Al Horford, siguen creciendo. Este lunes dieron la bienvenida a un nuevo miembro. Así lo reveló la modelo dominicana de 38 años en sus redes sociales, donde expresó su felicidad y orgullo a través de un conmovedor mensaje dedicado a la recién nacida, a quien la pareja llamó Mila Horford Vega. "Bienvenida mi muñeca, papá y mamá te aman mucho. Gracias mi señor por otra promesa cumplida, hoy ya en mis brazos", escribió Vega en su cuenta de Instagram junto a una fotografía de un cartel con el nombre de la criatura decorado con conejitos y otra imagen de la bebé en su cuna. Las reacciones de los internautas no se hicieron esperar, entre ellos: Adamari López, Francisca, Gaby Espino, Bárbara Bermudo, Karla Martínez, Luz García: "Bienvenida Mila hermosa"; "Dios siga bendiciendo a su hermosa familia"; "enhorabuena, una alegría para la familia"; "felicidades muchas bendiciones", son algunos de los mensajes que se leen en la publicación. Comentarios a Amelia Vega en el nacimiento de su 5to bebé Credit: Instagram / Amelia Vega SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue el pasado mes de junio cuando la pareja anunció por todo lo alto que estaban a la espera de su quinto bebé junto a una fotografía de sus hijos vistiendo con uniformes en rosa y azul, como si fueran parte de un equipo de baloncesto y posando de espaldas a la cámara debajo de un cartel que decía 'Equipo Horford'. Los hijos de Horford y Vega son Ean, de 7 años; Alía, de 6; Ava, de 4 y Nova, de 1.

