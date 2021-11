¡Amara La Negra revela el sexo de sus bebés! Amara La Negra contó a People en Español que estaba embarazada y decidida a ser madre soltera. Ahora finalmente la artista de raíces dominicanas reveló cuál será el sexo de los bebés. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amara La Negra Amara La Negra | Credit: Jason Koerner/Getty Images Hace unos días Amara La Negra contó a People en Español que estaba embarazada de mellizos y decidida a ser madre soltera. Ahora finalmente la artista de raíces dominicanas reveló cuál será el sexo de los bebés. En declaraciones a Univisión, la cantante hizo un particular "gender reveal". Un helicóptero echó al aire color rosado, confirmando así que Amara traerá al mundo nadas más y nada menos que hembras. "Tiré la casa por la ventana", dijo la cantante sobre la ceremonia de revelación del sexo, donde hubo bailarinas, fuegos artificiales y muchas otras sorpresas. "Puras mujeres empoderadas, con una madre y una abuela como las que tienen", dijo. Según Amara, lo más importante que quiere inculcar a sus hijas es que "trabajen, que sean independientes, poderosas, fuertes, luchadoras, ambiciosas, porque así soy yo y mi madre me crió para ser así", dijo. Amara La Negra Amara La Negra | Credit: Jason Koerner/Getty Images "Que sean fuertes porque en este mundo las mujeres más que nada tenemos que representar", sostuvo. También pidió a sus seguidores que oren muchísimo por ella y que le envíen sus buenas energías. Sobre la llegada de los bebés, Amara dijo a People en Español: "No precisamente lo [estaba] buscando [el embarazo] en estos momentos, pero siempre dije: 'Si Dios me lo da, Amén, ya decidido está'". "En mi caso, yo amanecí embarazada como la Virgen María. Amanecí embarazada y eso es todo lo que yo me acuerdo", sostuvo. "Voy a ser madre soltera. Sé que mis bebés van a depender de mí". "Padre no es el que engendra, es el que cría. En su momento, si Dios me da la bendición de conseguir al hombre correcto, que me apoye, que me acepte con mis hijos, pues amén, bien recibido. Pero me siento bendecida y estoy tan contenta que a mí hasta se me olvida eso [de ser madre soltera]. Estoy más enfocada en mis bebés", aseguró. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz de 31 años tuvo un aborto espontáneo el pasado julio que la entristeció muchísimo. "Siempre quise formar mi propia pequeña familia y al ver que la salud de mi madre no es tan buena, quiero que mis hijos disfruten de tener una abuela porque yo nunca tuve una. Tenía tantos sueños y la esperanza de que se me acabara el sangrado. Mi instinto maternal y cariñoso se activó, pero ya era demasiado tarde", dijo. Ahora finalmente Amara podrá cumplir su sueño de ser mamá.

