Amara La Negra revela el nombre de sus gemelas recién nacidas La cantante Amara La Negra se convirtió en madre de gemelas el pasado 7 de abril. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La cantante de ascendencia dominicana Amara La Negra terminó con el suspenso y finalmente revela el nombre de sus gemelas, que le rinden tributo a la cuenta de Instagram que la intérprete creó para ellas desde que estaban en su vientre. La mañana de este lunes, la también presentadora y actriz compartió que sus gemelitas serán conocidas como Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De Los Santos. Los nombres inmediatamente recibieron la aprobación de sus seguidores, que felicitaron a la nueva mamá por sus bebecitas. "Me encantan… perfectos para una familia Real", escribió una seguidora. "Bien dominicanos los nombres", escribió otra. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sualteza Empress De Los Santos y Sumajestad Royalty De Los Santos Sualteza Empress De Los Santos y Sumajestad Royalty De Los Santos | Credit: Cortesía de Amara la Negra Ante la pregunta sobre los apelativos de sus pequeñas, Amara compartió el significado de en sus historias de Instagram. "Majestad: Grandeza, superioridad y autoridad sobre otros. Alteza: Altura. Trato que se da a los hijos de reyes o personas de alta dignidad. Título de honor", explicó. Tras la develación de los nombres, los seguidores ahora piden a gritos conocer los rostros de las gemelas, pero Amara por el momento, solo se limita a compartir sutiles imágenes que no dejen al descubierto su identidad. Amara la Negra Amara la Negra | Credit: Cortesía de Amara la Negra La cantante se convirtió en madre el pasado 7 de abril, tras un largo y difícil proceso de parto, en el que tuvo que ser sometida a una cesárea. Las gemelitas tuvieron que ser ingresadas en el área neonatal de cuidados intensivos tras su nacimiento, donde permanecieron hasta que los doctores aprobaran su alta. "Uno de los momentos más difíciles para mí ha sido dar a luz sin poder abrazar a mis bebés en la sala de parto. Curarme de mi cesárea y tener que ir a la NICU [área de cuidados intensivos] todos los días sabiendo que me iré a casa sin llevar a mis niñas conmigo. Odio tener que dejarlas aunque sé que estarán bien", escribió la madre primeriza en su cuenta de Instagram tras el parto. "Seré honesta. No entendía la seriedad de una cesárea. ¡El sacrificio por el que pasa tu cuerpo para traer vida a este mundo! Pero gracias a Dios, tuve un médico increíble y el hospital me trató de manera increíble y estoy muy agradecida por eso", agregó.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Amara La Negra revela el nombre de sus gemelas recién nacidas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.