El espectacular recibimiento de las gemelas de Amara La Negra tras salir del hospital: "Bienvenidas a casa" Amara La Negra compartió el emotivo momento de la llegada de sus "reinas" a su casa, donde les dieron una increíble bienvenida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Amara La Negra se ha llevado la felicidad a casa! El pasado 7 de abril la cantante y actriz anunció a todos sus seguidores que sus gemelas habían llegado al mundo, y ahora compartió el emotivo momento de la llegada de sus "reinas" a la casa, donde les dieron una increíble bienvenida. "Bienvenidas a casa", escribió Amara en sus redes sociales, al compartir las imágenes del momento en que se baja del carro con sus pequeñas y su mamá Ana María Oleaga, y les espera una gran sorpresa. Como bien dijo Amara, la madrina de las niñas se encargó de preparar todo para su llegada: una increíble decoración con flores, globos, pasteles, motivos de coronas y otros adornos con el nombre de las recién nacidas, que se llaman Sumajestad Royalty y Sualteza Empress De Los Santos. "Gracias a su madrina @carmensbeautyspa por este detalle tan lindo para la llegada de mis Reinas a casa! Te la comiste Wow! No me esperaba eso. Una llegada por todo lo alto! Como se lo merecen mis Reinas👑 Gracias", dijo la actriz. Los bebés de Amara llegan a casa Los bebés de Amara llegan a casa | Credit: Amara "La Negra"/Instagram En las fotos y el video compartidos por Amara, se le puede ver la felicidad en el rostro por una bienvenida tan acogedora para ella y sus niñas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Amara dio a luz luego de ser sometida a una cesárea el pasado 7 de abril, algo que describe como uno de los momentos más difíciles de su vida, ya que luego las gemelas fueron ingresadas en el área neonatal de cuidados intensivos. El padre de las pequeñas, Allan Meuses, tampoco se perdió el momento. "Uno de los momentos más difíciles para mí ha sido dar a luz sin poder abrazar a mis bebés en la sala de parto. Curarme de mi cesárea y tener que ir a la NICU [área de cuidados intensivos] todos los días sabiendo que me iré a casa sin llevar a mis niñas conmigo. Odio tener que dejarlas aunque sé que estarán bien", contó en Instagram. Ahora que ya tiene a sus pequeñas consigo, a Amara no le cabe una gota más de felicidad en el cuerpo. Por el momento la actriz no ha mostrado el rostro de sus reinas, ¡pero todos estamos ansiosos por conocerlas!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El espectacular recibimiento de las gemelas de Amara La Negra tras salir del hospital: "Bienvenidas a casa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.