Durante una de las grabaciones de Love & Hip Hop Miami (VH1) en agosto, Amara La Negra notó que algo andaba mal con su salud. "Sentía unas nauseas que pensaba que la comida me estaba cayendo mal", dice la artista de 31 años, quien sin alarmarse decidió hacer caso a una corazonada. "El instinto de mujer me dijo: 'Hazte una prueba de embarazo'. Me hice mi prueba y salí positiva".

Más que alegrarse con la noticia, la copresentadora de Nuestra Belleza Latina (Univision), sintió miedo. "Estaba nerviosa. Lo primero que pensé fue en mis trabajos y en mis proyectos, decirle a mi mamá: '¡Mi vida va a cambiar!'", recuerda Dana Danelys de los Santos, nombre real de la artista. "No te voy a mentir, me tomó como dos días para procesar lo que acababa de pasar. Me fui dando ánimo porque al principio [sentí] mucho temor".

Con los pantalones bien puestos, la cantante de raíces dominicanas nacida en Miami empacó su miedo en una maleta y viajó a República Dominicana en septiembre para supervisar sus negocios de bienes raíces y para ver a un ginecólogo. "Nada más me había hecho la prueba de orina. Y cuando la muchacha [enfermera] me pone el sonograma dice: 'WOW, hay dos sacos gestacionales'. Estaba sorprendida, no procesaba lo que me estaba diciendo".

No es para menos la sorpresa, pues en julio Amara había sufrido un aborto involuntario. "Fue muy raro. Se sospecha que eran trillizos, es difícil decirlo ahora porque tenía bastante sangrado y estaba muy adolorida", cuenta. "No precisamente lo [estaba] buscando [el embarazo] en estos momentos, pero siempre dije: 'Si Dios me lo da, Amén, ya decidido está'".

Y decidido también que, al igual que su madre Ana María Oleaga, Amara será madre soltera. "En mi caso, yo amanecí embarazada como la Virgen María. Amanecí embarazada y eso es todo lo que yo me acuerdo", recalca tajante. "Voy a ser madre soltera. Sé que mis bebés van a depender de mí". Y agrega: "Padre no es el que engendra, es el que cría. En su momento, si Dios me da la bendición de conseguir al hombre correcto, que me apoye, que me acepte con mis hijos, pues amén, bien recibido. Pero me siento bendecida y estoy tan contenta que a mí hasta se me olvida eso [de ser madre soltera]. Estoy más enfocada en mis bebés".

Su progenitora, que emigró a Estados Unidos a través de la frontera de México y ha criado a Amara prácticamente sola, da fe de la fortaleza de su única hija. "Mi admiración es más cuando tienes las agallas de enfrentar el mundo y más con dos [hijos] ahora", recalca orgullosa Oleaga. "Yo le digo: 'Mira, para que vengas con un padre con problemas, [con] mala crianza, mejor [se] crían solos. Para que [los niños] tengan una crianza de problemas, nervios, trauma, mejor criarlos en paz y tranquilos".

Justo así es como se encuentra la exuberante soltera, quien continuará trabajando en Love…, NBL, su podcast Exactly Amara (iHeart) y preparará su talk show Don't Cancel Me, próximo a estrenarse en diciembre a través de Fuse. "Para nada [me arrepiento de algo]. Uno aprende de los tropezones", dice la artista que para esta sesión de fotos decidió honrar a Oshún, reina de la fertilidad y el amor. "Inclusive cuando sí estuve bien con el padre, lo perdí [el bebé]. No era el momento. Tal vez no era la persona indicada tampoco y, bueno, que sea lo que Dios quiera".

"Yo amanecí embarazada como la Virgen María. Amanecí embarazada y eso es todo lo que yo me acuerdo... voy a ser mamá soltera" Amara la negra

A continuación, más de esta exclusiva con ¡la futura mamá!

Amara La Negra Digital Cover Credit: Cortesía de Amara La Negra

¿Cómo recibiste la noticia del embarazo?

En julio estaba embarazada, pero desafortunadamente lo perdí. Y lo que se sospecha es que eran trillizos y se perdió uno porque el tiempo fue demasiado justo. Perdí uno y fue un sangrado de tres semanas y al final de las tres semanas estaba en una grabación de Love & Hip Hop Miami, estaba grabando y sentía unas nauseas que pensaba que la comida me estaba cayendo mal. Entonces el instinto de mujer me dijo: "Hazte una prueba de embarazo" aunque acaba de perder un embarazo. El caso es que me hice mi prueba y salí positiva.

En julio pierdo [un bebé] y a finales de agosto, como a las tres semanas ya estaba embarazada. Fue muy raro porque cuando fui a ver al doctor me dijo que el saquito gestacional [estaba vacío]. Ahí fue que se entendió que se fue [el embrión]. Entonces se sospecha que eran trillizos, es difícil decirlo ahora porque tenía bastante sangrado y estaba muy adolorida.

Grabando el programa me da por hacerme una prueba, salí positiva y estaba muy nerviosa. Yo no lo estaba buscando [al bebé]. Uno como mujer empoderada se busca su trabajo, sus metas; soy una mujer muy ambiciosa y enfocada. Tengo muchos proyectos, inclusive ahora embarazada tengo muchos proyectos y no precisamente lo [estaba] buscando en estos momentos. Pero siempre dije: "Si Dios me lo da, Amén, ya decidido está". Estaba nerviosa. Lo primero que pensé fue en mis trabajos y en mis proyectos, decirle a mi mamá: '¡Mi vida va a cambiar!'

Dicen que el instinto me va a guiar. Pero no te voy a mentir, me tomó como dos días para procesar lo que acababa de pasar… de que, bueno, si Dios me lo dio ahora es porque él cree que estoy preparada, que yo puedo. Me fui dando ánimo porque al principio era mucho temor.

"Uno como mujer empoderada se busca su trabajo, sus metas; soy una mujer muy ambiciosa y enfocada. Tengo muchos proyectos, inclusive ahora embarazada tengo muchos proyectos" amara la negra

Tengo cuatro meses de embarazo. Se me nota la pancita porque son dos.

Amara La Negra Digital Cover Credit: Foto: @mr_guerra; Peinado: Wilo Vazquez/@wilo.vazquez; Maquillaje: Nathalie "Picaasso" Pierre/@picaasso; Diseñador de vestuario e imagen: Miguel Angel Masjuán/@miguemasjuan

¿Tu viajas mucho a República Dominicana para ver tus inversiones?

Cuando voy a República Dominicana [es] a ver mis inversiones de bienes raíces. Siempre estoy viendo inversiones y en uno de esos viajes dije: "Déjame aprovechar a ir a un ginecólogo porque allá son muy buenos". Porque nada más me había hecho la prueba de orina. Y cuando la muchacha [enfermera] me pone el sonograma dice: "WOW hay dos sacos gestacionales". Yo dije: "OMG me muero". Estaba contenta, estaba sorprendida, pero no procesaba lo que me estaba diciendo. Ya eso fue en septiembre.

¿Cómo le dijiste a tu pareja?

En mi caso, yo amanecí embarazada como la Virgen María. Amanecí embarazada y eso es todo lo que yo me acuerdo.

¿Serás madre soltera entonces?

Voy a ser madre soltera. Hay una parte de mí que me hace sentir más enfocada, más fuerte. Sé que mis bebés van a depender de mí. También entiendo que padre no es el que engendra, es el que cría. En su momento, si Dios me da la bendición de conseguir al hombre correcto, que me apoye, que me acepte con mis hijos, pues amén, bien recibido. Pero me siento bendecida y estoy tan contenta que a mí hasta se me olvida eso [de ser madre soltera]. Estoy más enfocada en mis bebés.

"Sé que mis bebés van a depender de mí. También entiendo que padre no es el que engendra, es el que cría" amara la negra

Amara La Negra Digital Cover Credit: Foto: @mr_guerra; Peinado: Wilo Vazquez/@wilo.vazquez; Maquillaje: Nathalie "Picaasso" Pierre/@picaasso; Diseñador de vestuario e imagen: Miguel Angel Masjuán/@miguemasjuan

Entonces, ¿no te arrepientes de nada?

No, para nada. No hay una guía que te explique cómo vivir la vida. Uno aprende de los tropezones, a través de las experiencias y Dios tenía esto preparado para mí. Inclusive cuando sí estuve bien con el padre, lo perdí [a un bebé]. No era el momento, tal vez no era la persona indicada tampoco y, bueno, que sea lo que Dios quiera.

¿Cómo has vivido estos cuatro meses? ¿Cómo te has sentido físicamente?

Ha sido un poquito raro porque soy primeriza y primeriza de dos, mi cuerpo ha cambiado. Recientemente acababa de bajar 60 libras, que eso fue algo muy hablado. Al bajar de peso y ahora ver esta transformación, las caderas se me están ensanchando, las pompis se me están volviendo a ver rellenitas, los senos ya se me están llenando. Me mantengo delgada pero mi cuerpo está cambiando.

Es un poco raro verme en el espejo ahora que están empezando a dar sus pataditas, que ya los estoy sintiendo.

Tengo muchas náuseas, acidez, mucho sueño, me duermo en donde quiera, mucho cansancio. Con todo y todo, me siento muy contenta. Es un proceso.

"Dios tenía esto preparado para mí. Inclusive cuando sí estuve bien con el padre, lo perdí [a un bebé]. No era el momento, tal vez no era la persona indicada tampoco y, bueno, que sea lo que Dios quiera" amara la negra

¿Cuáles son los proyectos en los que estás?

En Nuestra Belleza Latina; Love & Hip Hop Miami; acabo de grabar mi primer talk show que se llama Don't Cancel Me, que sale en diciembre en Fuse; y tengo mi podcast Exactly Amara (iHeart) que sale todos los jueves. Y en medio me llaman para hacer bookings, estoy siendo bien luchona. Pienso hacerlo después de tener a mis bebés. Son dos cunas, dos pañales, dos botellas de leche, dos todo. Y como madre soltera va a ser bastante soltera.

Amara La Negra Digital Cover Credit: Foto: @mr_guerra; Peinado: Wilo Vazquez/@wilo.vazquez; Maquillaje: Nathalie "Picaasso" Pierre/@picaasso; Diseñador de vestuario e imagen: Miguel Angel Masjuán/@miguemasjuan

¿Vives con tu mami?

Sí. Toda la vida

¿Cómo le diste la noticia a tu mami, Ana María Oleaga?

Ella fue a la última persona que se lo dije; le tengo tanto respeto no quería defraudarla porque ella tiene una visión tan grande para mí y mi futuro con todos los proyectos que tengo. Al decirle que [estaba] embarazada, ella dijo: "WOW". Pero sí me apoyó, estuvo muy contenta por mí.

"Tengo muchas náuseas, acidez, mucho sueño, me duermo en donde quiera, mucho cansancio. Con todo y todo, me siento muy contenta. Es un proceso". amara la negra

Amara La Negra Digital Cover Credit: Foto: @mr_guerra; Peinado: Wilo Vazquez/@wilo.vazquez; Maquillaje: Nathalie "Picaasso" Pierre/@picaasso; Diseñador de vestuario e imagen: Miguel Angel Masjuán/@miguemasjuan

¿Qué te dice tu mami que al igual que ella serás una madre soltera?

Nada, que adelante, que mis hijos me van a dar ánimos, me van a sacar esas [ganas] para seguir luchando [para ellos]. Me dice que me enfoque en mis hijos, que sea la mejor madre posible, que le enseñe a mis hijos cómo trabajar. Mi mamá me crio tan bien que quiero que ella me los críe (risas).

¿Tienes los nombres de los bebés?

Todavía no, no tengo ni idea. Primero quiero saber el sexo y ahí veré los nombres. Eso sí, van a ser nombres grandiosos, no quiero nombres sencillos.

¿Ya tienes la casa lista?

No, ni he comenzado. Entre tanto trabajo —y me enteré con dos meses y pico que estaba embarazada— no me he ido preparando, no sé qué hacer. No sé nada.

Amara La Negra Digital Cover Credit: Foto: @mr_guerra; Peinado: Wilo Vazquez/@wilo.vazquez; Maquillaje: Nathalie "Picaasso" Pierre/@picaasso; Diseñador de vestuario e imagen: Miguel Angel Masjuán/@miguemasjuan

¿Por qué dedicar esta sesión de fotos a Oshún?

Yo soy muy negrera. Soy una mujer que me siento muy conectada a mis ancestros, a mi raza. Entre los orishas, Oshún es la reina de la fertilidad, del amor, de la dulzura, del oro; quería hacer esa representación. Agradecerle a ella y representar a la diosa de fertilidad. Yo sin esperarlo… me dio la bendición de tener dos [hijos]. Quiero mantener mi negrura y mi raza muy adelante.

"Entre los orishas, Oshún es la reina de la fertilidad, del amor, de la dulzura, del oro; quería hacer esa representación. Agradecerle a ella y representar a la diosa de fertilidad. Yo sin esperarlo… me dio la bendición de tener dos [hijos]. Quiero mantener mi negrura y mi raza muy adelante" amara la negra