Amelia Vega y Al Horford anuncian que vuelven a ampliar la familia La ex Miss Universo Amelia Vega y el jugador de la NBA Al Horford han sorprendido a sus seguidores con la noticia de que la modelo dominicana está embarazada de nuevo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amelia Vega Amelia Vega | Credit: Amelia Vega/IG ¡Amelia Vega y su esposo, el jugador de los Celtics de Boston de la NBA Al Horford, parecen estar formando un equipo de básquet! La ex Miss Universo ha sorprendido a sus seguidores con la noticia de que está embarazada por quinta vez. Los pequeños Ava, Alía, Ean y Nova tendrán un nuevo hermanito que llegará al mundo el próximo mes de diciembre, según anunció Vega en redes sociales. "El coach, la ref y nuestro equipito 😍. Gracias Señor por tus promesas. 5to Bebé Horford Vega Diciembre 2022❤️ #Quinteto #Baby5", escribió la modelo dominicana en redes sociales. A los seguidores les encantó la manera tan creativa que la dominicana eligió para presentar su embarazo: nada más y nada menos que vestidos todos como un equipo de básquet al que llamó team horford, con una pelota con el número cinco, representando el número del bebé que está por nacer. "Felicidades! Que su familia siga tan llena de bendiciones! 🙏🏼❤️❤️❤️❤️❤️🙏🏼", "La gente bella y buena debe tener muchos hijos 💚💚💚💚", "Bellos!!! Que viva la vida.😍", "Y falta el número 6 para completar 😍😍😍😍", "Ella da los bebés tan lindos que puede parir 10❤️❤️❤️❤️❤️❤️", le dijeron los fans. Amelia Vega Amelia Vega | Credit: Amelia Vega/IG SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si dudas Amelia Vega ha logrado formar una increíble familia, con la ayuda y presencia de su esposo, a quien esta noticia le debe haber aliviado el sabor amargo de perder recientemente la final del campeonato de la NBA. "Hago todo lo que puedo cada día para hacerle la vida más fácil a ella", dijo el deportista en una ocasión en sus redes sociales. "De eso se trata el matrimonio, de hacer sacrificios el uno por el otro y de entender que ambos tenemos responsabilidades".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Amelia Vega y Al Horford anuncian que vuelven a ampliar la familia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.