La hija mayor de Allisson Lozz ¡ya tiene 8 años! Mira lo grandes que están London Rose y Sidney, las hijas de la retirada actriz mexicana. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Allisson Lozz ya no es aquella jovencita que pasaba sus días ‘encerrada’ en un foro de grabación de Televisa San Ángel. A sus 28 años, y tras una década alejada de la actuación, la ahora retirada actriz mexicana lleva una vida completamente opuesta a la que tenía cuando aún era estrella de Televisa y protagonizaba exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos. Hoy la también heroína del melodrama En nombre del amor tiene bien definidas sus prioridades: la bella familia que ha formado junto a su esposo Eliu Gutiérrez y la religión. Allisson se convirtió por primera vez en madre hace 8 años con el nacimiento de London Rose, un acontecimiento que se repitió 5 años después con la llegada al mundo de Sidney. Image zoom Allisson Lozz Mezcalent; Instagram Allisson Lozz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las recientes imágenes que ha compartido la retirada actriz a través de sus redes sociales muestran lo grandes que están actualmente las niñas, especialmente la mayor. Esta semana, sin ir más lejos, Allisson compartió un vídeo de una sesión fotográfica que protagonizaron las menores con motivo de la próxima llegada del otoño. Vestidas para la ocasión y sentadas sobre un columpio, London y Sidney posaron para el lente de su famosa mamá, quien está abriéndose camino en el mundo de la fotografía. Desde que comenzara a aficionarse a la fotografía, sus hijas se han convertido en sus modelos favoritas, las que nunca dicen que no cuando se trata de jugar con el lente. No hay duda después de ver estas imágenes que London y Sidney cada día que pasa se parecen más físicamente a su famosa mamá. ¿A poco no?

