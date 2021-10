El regalo especial que le hizo Allisson Lozz a su hija: "Me sacó unas lagrimillas" La primogénita de la retirada actriz mexicana recibió este lunes un regalo muy especial por parte de sus progenitores que la llenó de mucha emoción. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Convertida en testigo de Jehová desde hace más de una década, si algo ha procurado Allisson Lozz como mamá es inculcarle a sus hijas el amor por Dios. De hecho, desde que London Rose, su primogénita, tiene 4 años sale con ella a predicar la palabra de Dios. "Desde muy chiquita demostró ese interés espiritual, entonces la apoyamos en lo que ella quiera y fue algo bien bonito. London Rose se sabe tantos textos de memoria y cuando es el momento exacto los saca. A mí me hace cartitas, de repente yo ando medio desanimada y triste por mis dolencias. 'Mamá no te preocupes ya viene el Reino de Dios, ya viene el Reino de Jehová', me dice", contó en una transmisión en vivo que llevó a cabo en Instagram. Por eso no es de extrañar que la niña de 8 años se emocionara tanto al recibir este lunes como regalo por parte de sus progenitores su primera Biblia personal. La que fuera protagonista de exitosas telenovelas como Al diablo con los guapos y En nombre del amor no dudó en hacer testigos a sus seguidores de este momento tan especial. "Hoy después de su curso bíblico personal, su papi y yo le dimos una Biblia solo para ella (antes usaba la de nosotros o la tablet). Pero quisimos que se la ganara", compartió Allisson desde su cuenta de negocios de Instagram, donde tiene casi 250 mil seguidores. Allisson Lozz Hija de Allisson Lozz recibe su primera Biblia personal | Credit: Instagram Allisson Lozz La hoy directora senior de ventas de una importante empresa de productos cosméticos, quien no guarda recuerdos muy bonitos de su pasado como actriz, no pudo evitar derramar una que otra lagrimilla al ver la "carita tan feliz" de su hija por tener "por fin su Biblia personal". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me llenó el corazón de alegría y me sacó unas lagrimillas", reconoció Allisson. Allisson Lozz Hija de Allisson Lozz emocionada con su primera Biblia | Credit: Instagram Allisson Lozz "Estaba tan emocionada y pensando cómo la usaría", agregó en otra historia de Instagram.

