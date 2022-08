Alicia Machado destapa lo que pocos sabían de la hija de Ivonne Montero Contundentes declaraciones de la ex Miss Universo sobre la menor. Lo que dijo ha tomado a muchos por sorpresa y revela el porqué de su apoyo incondicional a la actriz mexicana Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La casa de los famosos sigue dando muchísimo de qué hablar en su recta final. Dentro y fuera del reality sus finalistas, familiares, amigos y fans se mantienen con el alma en vilo ante el momento final en que se anuncie al gran ganador de la segunda temporada para llevarse a casa los $200,000 que se concede al vencedor. Los ánimos están más caldeados que nunca y cada palabra cala. Por eso cuando Alicia Machado hizo una contundente declaración de apoyo a su favorita, Ivonne Montero, las bocas quedaron abiertas de par en par porque de paso la ex Miss Universo reveló algo que pocos sabían. "Yo estoy apoyando a Venezuela muchísimo… desde otra trinchera, que es la hija de Ivonne", declaró Machado para apoyar a la actriz, quien al igual que ella, es madre soltera y quien en televisión se ha destacado por su participación en producciones como Amor descarado, Anita no te rajes y El tigre de Santa Julia . "Para quienes no saben, la niña de Ivonne es venezolana y se quedó sin su papá. Y es por eso que yo apoyo tanto a Ivonne, porque para mí significa apoyar a una niñita venezolana", finalizó para dejar bien en claro que ella pertenece a #TeamMontero. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Machado se refería, lógicamente, a Antonella Melanitto, de nueve años, y fruto de la relación de Montero con el cantante venezolano Fabio Melanitto, exintegrante del grupo Uff!, quien fuera acribillado en las calles de la Ciudad de México hace casi cuatro años. Separarse de su hija Antonella para permanecer encerrada en la casa más famosa de la televisión hispana ha sido quizás el reto más duro para ivonne Montero. Así ha quedado patente en este post reciente: Ivonne Montero y su hija Antonella Melanitto Credit: IG/Ivonne Montero La menor ha conmovido por su historia, no solo por el terrible final que vivió su padre, sino porque según se señala, Antonella nació con una cardiopatía congénita que la ha llevado al quirófano en varias ocasiones y que impide la correcta oxigenación de la menor. Ivonne Montero ha recibido no solo el apoyo de Alicia Machado, sino de miles que han simpatizado con su historia y que además admiran su trabajo en la pantalla y los escenarios teatrales mexicanos. ¿Resultará ganadora? ¡Muy pronto lo sabremos!

