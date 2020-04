"Les presento al padre de mi hija". Alicia Machado revoluciona las redes con este inesperado anuncio Por mucho tiempo se negó a revelar la identidad de esta persona pero la venezolana, valiente como siempre, por fin le ha puesto cara en este video en redes. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Así, directa y sin filtros, como es ella, Alicia Machado compartió una publicación en redes que pilló a todos por sorpresa. De forma natural y sin andarse con rodeos presentó al padre de su hija, la bella Dinorah, en un video en el que ambos denotan cariño y buena conexión. Se trata de Rafael Hernández Linares, el empresario mexicano a quien la venezolana quiso mucho y con quien, a juzgar por las imágenes, mantiene una cordial relación. Es la primera vez que se dejan ver juntos y lo hacen por una buena razón: acudir al supermercado en medio de esta cuarentena del coronavirus. Sonriente y de lo más contenta por su compañía, Alicia quiso desvelar la incógnita para los curiosos que tanto le preguntan. “Aquí para los que no duermen. Les presento al padre de mi hija. ¿Contentos ? Juntos haciendo el super para nuestra princesa”, escribió en su perfil de Instagram. El video muestra a los orgullosos progenitores y aunque a él apenas se le ve la cara debido a la mascarilla y las gafas de sol, se puede entrever lo feliz que está junto a Alicia en este momento tan delicado que azota la sociedad y donde la unión de las familias es tan importante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Se los presento ya que tienen tanta intriga”, aclara la exMiss Universo en la grabación mientras él levanta la mano para saludar. Una bonita imagen necesaria y positiva en estos tiempos que corren. Sin embargo, no faltaron quienes criticaron e incluso insultaron a la persona en cuestión asegurando que el papá es un mafioso que está preso. Siempre defensora de las causas justas, Alicia no se quedó callada y contestó defendiendo el honor de esta persona. “¿Ya lo fuiste a visitar? Déjame saber cuál es y me acompañas…”, escribió. Pero también hubo mensajes positivos de personas que se alegraban de esta bonita unión e incluso piropeaban los ojos del que fuera uno de los grandes amores de la feliz mamá. Él le dio lo más importante y poder verles así siempre será una buena noticia. Advertisement

