Aleyda Ortiz ¿lista para escribirle a la cigüeña? Aleyda Ortiz habla de su nuevo rol en Despierta America ¿y ya está buscando el bebé? By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Aleyda Ortiz confesó qué es lo más complicado de su nueva vida de casada. La ex reina de Nuestra Belleza Latina y ahora presentadora estrena trabajo como parte del equipo de Despierta América (Univision), feliz en lo personal y profesional y quién sabe, ¿bebé en camino? “Me uno a Despierta América, la casita más feliz para traerles este segmento que se llama Gangas & Deals. Es de ahorros y descuentos en productos muy conocidos y solamente aquí, van a poder conseguirlos a un gran descuento”, dijo. Image zoom Aleyda Ortiz (izq.) posa junto a Francisca Lachapel detrás de cámaras de Despierta América. mezcalent Tienes tres meses de casada, ¿cómo lo llevas?

“Estoy feliz, manteniendo mucho la dieta porque esa es la parte más complicada, cuando uno está casado que empieza a cocinar, a hacer muchas actividades juntos y así, pero yo me porto bien, y mi esposo me ayuda mucho, pero estoy super contenta”. “Bueno, ya convivíamos juntos pero se siente igual distinto, se siente diferente, la gente me pregunta, se siente bien, especial”. ¿Ya estás buscando el bebé?

“Lo que Dios quiera. No me estoy cuidando para no tenerlo, queremos familia, yo sí quiero tener familia y él también. Él está más entusiasmado que yo, pero con calmita y cuando papito Dios nos dé esa bendición, pues llegará”. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Aleyda Ortiz ¿lista para escribirle a la cigüeña?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.