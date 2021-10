Constantes malestares como dolores de cabeza, cansancio y nauseas hicieron que Alexandra Pomales creyera que estaba gravemente enferma. "Pensaba que estaba diabética, que tenía una condición en la sangre. Dije: 'Esto no es normal'", recuerda la presentadora puertorriqueña, quien en medio de su incertidumbre decidió comprarse una prueba de embarazo. "Salió instantáneo, no habían pasado ni los tres minutos. Sentí muchas emociones a la vez".

Sentimientos que enseguida compartió con el empresario Daniel Martin, quien ha sido su pareja durante casi dos años. "Él ha sido mi consejero, mi apoyo", confiesa la protagonista de "Silvana sin lana". "Es mi todo. La verdad, verlo ahora en esta etapa de mi vida es increíble, y ya veo cómo será como papá".

De hecho, el hermano del cantante Ricky Martin ha puesto su paciencia a prueba al vivir estos cinco meses el embarazo de su amada. "El día antes de tomarme las fotos para [esta portada digital] le decía a Daniel llorando: 'No sé qué ponerme, no sé cómo sentirme'", rememora Pomales, quien no ha parado de sentir nauseas y mareos durante su dulce espera. "Y [él] me decía: 'Mi amor, te ves preciosa, todo te queda precioso eso está en tu cabeza'". Y agrega: "Pero convertir todo eso que [me ha sucedido en el embarazo] en algo positivo, [es] lo más hermoso que me ha pasado; [me hace] tener las fuerzas".

Por ello la pareja celebró su boda el pasado domingo en la Isla del Encanto con familiares y amigos cercanos. "Fuimos como 60 personas, fue algo muy íntimo", narra emocionada la actriz. "Hay personas muy especiales para mí. Estuvo Oscarito, el merenguero, y celebró con nosotros. Fue un momento mágico".

Igual de mágico Pomales vislumbra que será su futuro como madre y profesional. "Después de tener a mi hijo no pienso parar de trabajar y no pienso retirarme de mi carrera como actriz y presentadora de televisión", asegura. "A veces cuando estamos embarazadas caemos en la trampa de pensar que ya no podemos hacer más nada que ser madres y es todo lo contrario".

De su boda con Martin, sus próximos proyectos y los preparativos para recibir a su primogénito, Pomales habla en exclusiva. ¡Felicidades a los futuros padres!

¿Cómo has vivido esta etapa de embarazo?

Tengo casi cinco meses. Ha sido una experiencia de muchas emociones muy bonitas, sin lugar a dudas, pero también te puedo decir que a veces no nos preparan para lo que es la maternidad y todo lo que trae. A mí me ha dado de todo, las hormonas, etc. Y es natural, pero no te imaginas lo mal que te puedes llegar a sentir. Es normal, eso fue la parte no tan bonita de la maternidad. Pero estamos muy felices e ilusionados.

He sido mamá muchas veces en la ficción, pero nunca me había tocado en la vida real. Así que con más ilusión lo quería. Y que lo esté diciendo ahora se me eriza la piel. ¡Es un niño!

¿Ya tienen el nombre?

Tenemos el nombre, pero te lo debo; no queremos decirlo por ahora.

¿Cuáles han sido los cambios en tu vida?

Lo feo ha sido el sentirme mal, el sentirme descompuesta, supermal físicamente, fatigada, las nauseas. ¿Y a que lleva eso? A que no te vas a sentir bella ni espectacular. Dejas de lavarte el pelo porque tienes que estar en el inodoro, es sentir nauseas y hambre a la vez. Eso fue lo más horrible porque siempre he sido muy activa desde los 13 y 14 años trabajando en la televisión; te lleva a tener cierta disciplina y estilo de vida y ahora el ver que el cuerpo no te da, esa es la impotencia. Querer hacerlo todo [y no poder].

Nos venden en entrevistas y redes sociales que todo es bello en la maternidad, y no, para nada. El día antes de tomarme las fotos para [esta portada digital] le decía a Daniel llorando: 'No sé qué ponerme, no sé cómo sentirme'. Y me decía: 'Mi amor, te ves preciosa, todo te queda precioso eso está en tu cabeza'. Pero convertir todo eso que [me ha sucedido en el embarazo] en algo positivo, [es] lo más hermoso que me ha pasado, [me hace] tener las fuerzas. Aprendes y dices: 'Sobreviví esto, entonces puedo llevar el día a día y aprender a ser más fuerte y ágil'. Es una bendición para mí. Cuando me siento y [analizo] veo que vale la pena.

¿Cómo te ha apoyado Daniel?

En todos los aspectos. Antes y después de quedar embarazada, él ha sido mi consejero, mi apoyo, mi todo. Es mi todo. La verdad, verlo ahora en esta etapa de mi vida es increíble, y ya veo cómo será como papá y eso me causa muchas emociones. Sin él no sería igual. Me dan ataques de llorar de la nada y él me entiende, y se sienta conmigo a conectar conmigo a pesar que yo no sepa porqué estoy llorando.

¿Ustedes ya buscaban al bebé?

Sí, pero no pensábamos que íbamos a tener la dicha de que pasara tan rápido. Somos bendecidos de que no tuvimos que esperar tanto tiempo.

¿Querían niño o niña?

Los dos habíamos dicho que bendecidos éramos con lo que fuera. Pero sí tenía mi preferencia, yo quería niño y él niña. Pero íbamos a recibir lo que Dios nos mandara.

¿Cómo fue que conociste a Daniel?

Llevamos casi dos años juntos. Nos conocimos de amigos, cada uno tenía su vida, nos conocimos hace varios años, pero cada uno tenía su vida. De repente Dios nos presentó la oportunidad y ahí estamos.

Te casaste con él, ¿qué fue lo que te hizo dar el 'sí' y elegirlo como el padre de tu hijo?

Te puedo decir y va a sonar supecursi, te puedo decir desde muy temprano de nuestra relación lo visualizaba todo con él. Hay una frase que le decía mucho: 'Contigo todo'. Me veía casada con él, formando una familia con él. Cuando sabes, sabes. Lo sentí desde muy temprano y me siento bendecida.

¿Cómo fue el momento en que se enteraron que estabas embarazada?

Me empecé a sentir mal, pero no había pasado ese tiempo, ese día mensual [la menstruación]. Pensaba que estaba diabética, que tenía una condición en la sangre, hipocondriaca que soy. Hasta que dije: 'Esto no es normal' y me acuerdo que le digo a Daniel que necesitaba Tylenol para el dolor de cabeza y compré una prueba de embarazo. Llegué a la casa, me voy al baño y salió instantáneo, no habían pasado ni los tres minutos. Sentí muchas emociones a la vez, y no podía ocultarle nada a mi marido. Y mirando para atrás, le hubiera preparado algo especial, tenerle un regalito, pero no me aguanté. Salí a la sala y se lo dije, no esperé ni tres segundos y fue muy emocionante.

¿Cómo preparaste tu boda?

Queríamos algo pequeño, no algo grande, por el tema de la pandemia, que todos se hicieran la pruebas. Pensamos que la pandemia se iba a acabar más rápido pero pues no, seguimos así. Así que fue una boda íntima como la queríamos. Disfrutamos mucho el proceso de crear todo, él estuvo muy presente en todos los preparativos de la boda.

¿Qué decoración tuvo?

Tenemos una coordinadora que se llama Neysa Santiago, ella nos ayudó a crear todo. Algo blanco y dorado, muy elegante. Nos cumplió el sueño, sin ella no lo iba a poder hacer.

¿Cuántos invitados estuvieron?

Fuimos como 60 personas, es algo muy íntimo. Hay personas muy especiales para mí, estuvo Oscarito, el merenguero y celebró con nosotros. Fue un momento mágico.

¿Tienen la habitación del bebé ya preparada?

Estamos disfrutando cada momento. No hemos podido llegar a lo del cuarto, pero cuando estemos ahí, prometo contarte. Está todo en cajas.

¿Seguirás con tu carrera?

No pienso parar, he hecho muchas cosas en televisión en Puerto Rico. Estoy con Daniel en un canal de YouTube que se llama Siempre juntos en donde vamos a estar compartiendo videos de nosotros [desde Puerto Rico], contenido. Con Daniel llegamos a esa conclusión de crear contenido de nuestras vidas y que la gente se sienta identificada. Él es muy creativo y tiene buenas ideas.

Después de tener a mi hijo no pienso parar de trabajar y no pienso retirarme de mi carrera como actriz y presentadora de televisión. A veces cuando estamos embarazadas caemos en la trampa de pensar que ya no podemos hacer más nada que ser madres y es todo lo contrario.

