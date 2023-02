Presentador asegura que "Marc Anthony y Nadia Ferreira están embarazados de 4 meses" El conductor Álex Rodríguez dio más detalles de la exclusiva en Siéntese quien pueda. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hasta ahora todo eran suposiciones y especulaciones, pero, según Álex Rodríguez, uno de los conductores de Siéntese quien pueda, Marc Anthony y Nadia Ferreira estarían esperando su primer bebé. "Está confirmadísimo", expresó el comunicador en el show de UniMás sin ningún tipo de duda y asegurando que la fuente es fidedigna. Álex lo compartió ante la atenta mirada de Julián Gil y el resto de compañeros del espacio televisivo, donde todos terminaron aplaudiendo y celebrando la que, de ser cierto, sería una bomba informativa. "Les voy a pedir a mis compañeros que se pongan aquí delante porque esta es una información de la que se ha hablado mucho durante los últimos días, que vamos a confirmar aquí y que seguramente va a ser replicada en el mundo entero", comenzó con misterio. Marc Anthony y Nadia Ferreria Marc Anthony y Nadia Ferreria | Credit: Alfredo Rolon/ Grosby Group EXCLUSIVO "Hace unos días hubo una boda entre una reina de la belleza, Nadia Ferreira, y Marc Anthony, a todos nos llamó la atención lo rápido que ocurrió esta boda, y aquí está la respuesta: según acabamos de conocer, ¡Nadia y Marc estarían embarazos desde hace cuatro meses! Muchísimas felicidades", expresó Álex. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una aseveración de la que Gil quiso asegurarse por la relevancia del asunto. "¿Es una confirmación?", le preguntó. "Está verificada al cien por cien", insistió Rodríguez. Ahora, según algunos de los colaboradores, todo cobra más sentido, especialmente la velocidad en que se organizó el evento y el estilo más holgado de lo habitual del vestido de novia. Hasta el momento sus protagonistas no han confirmado nada al respecto y todavía no se puede dar por oficial. Eso sí, muchos ya celebran el supuesto embarazo y se muestran encantados con la posible llegada de la cigüeña. "Es una gran noticia", expresaba Gil ante el aplauso de todos en el plató.

