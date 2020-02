La hija de Alex Rodríguez también mostró sus talentos en el Super Bowl ¡Mira lo que hizo frente a las cámaras! Natasha Alexander, la hija mayor de Alex Rodríguez, también mostró sus talentos en el Super Bowl ¡Mira lo que hizo frente a las cámaras! By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mucho se ha hablado de la actuación de Emme, la hija de Jennifer López, que robó cámara en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV. La también hija del salsero Marc Anthony, de solo 11 años, sorprendió con sus dotes para el canto en uno de los momentos más espectaculares del show, donde incluso hubo una protesta por los niños encerrados en la frontera. De lo que no se ha hablado tanto es de las labores que hizo Natasha Alexander, de 13 años, la hija de Alex Rodríguez, quien junto con su hermana Ella, de 11, acompañó a su padre al multitudinario evento celebrado el pasado 2 de febrero en el Hard Rock Stadium de Miami y tuvo que hacer un pequeño, pero importante trabajo: anfitriona de TV. Como lo escuchan, Tashi -como la llama de cariño J.Lo– empuñó el micrófono del show ET Online y mostró que tiene madera para triunfar frente a las cámaras. Todo quedó documentado en un video que publicó AROD este martes en su canal de YouTube para compartir el tercer capítulo de sua aventuras backstage en el Super Bowl. Ahí se observa a padre e hija en las horas previas al partido, caminando dentro del estadio y en el terreno de juego con sus identificaciones como VIP al pecho. En determinado momento vemos a Natasha frente a un equipo de producción del show y al lado del presentador Kevin Frazier, siendo entrevistada. “Aquí estamos con Natasha Rodríguez, ustedes quizá la conozcan por su papá o a su madrastra papá, simplemente vine aquí a entrevistarla”, exclamó Frazier. “Oh, de hecho, Kevin, lo siento [pero] yo seré quien haga las entrevistas”, interrumpe entonces la espigada jovencita. “Yo seré quien les diga a ustedes todo lo que he aprendido durante todo este proceso de ensayos para el medio tiempo del Super Bowl”. “Mi madrastra, Jennifer López, actuará al lado de Shakira,” prosiguió la niña, que es fruto del matrimonio de Alex Rodríguez con Cynthia Scurtis. “Ella ha estado un poco callada esta mañana, ha estado haciendo ejercicio, ha estado ensayando y estoy muy emocionada de que ustedes lo vean porque este es uno de los mejores shows que yo he visto jamás”. Visiblemente contento y emocionado su papá la premió con un beso. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “¡Ajá!” Exclamó AROD. “¡No tartamudeaste ni una sola vez!”. A lo que Frazier contestó: “Voy a necesitar que me regreses el micrófono ¡eres demasiado buena en esto!”. Esta no es la primera vez que Tashi exhibe sus talentos en redes. En abril pasado su papá publicó un video donde la jovencita aparece cantando junto a la futura esposa del exjugador de los Yankees. En el clip se le ve tocando lo que parece ser el ukelele y entonando uno de los temas más internacionales de Bon Jovi, “Living on a prayer”. Los fans quedaron impresionados con el talento artístico de la adolescente tapizando el post de halagos. Advertisement

Close Share options

Close View image La hija de Alex Rodríguez también mostró sus talentos en el Super Bowl ¡Mira lo que hizo frente a las cámaras!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.