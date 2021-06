¡Pura vida! AROD cura sus penas bailando en TikTok con su hija El exjugador estrella de los Yankess intentó hacer un baile con sus hijas para subir en la plataforma pero el intento acabó en puras risas ¡y twerking! Por Mayra Mangal Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Con Jennifer López en el retrovisor, Alex Rodríguez se está enfocando en curar sus penas con su nueva y anunciada vida y pasando mucho tiempo con las dos mujeres de su vida: sus hijas Natasha y Ella. Y este martes el inseparable trío compartió un video como para morirse de risa donde se observa cómo el exjugador Yankee intenta hacer un baile de TikTok y acaba ¡haciendo twerking! Todo ocurrió por una broma de su hija Ella, la menor de 13 años, aparece en pantalla preparando el teléfono para bailar la danza. Su papá, de 45, aparece muy propio y elegantemente vestido, como siempre, esperando a su princesita para bailar. Su hermana mayor, Natasha, camina de largo. De pronto la traviesa Ella le da un codazo en la pancita a su papi y éste se dobla de dolor o risa -no sabemos- y entre carcajadas comienza a mover el trasero para intentar seguir bailando. Y todo acaba en puras risas ¡mira! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍNJennifer López y sus hijos formaron un intenso y cercano vínculo con las dos hijas de AROD. Mientras Natasha y Ella han sido la mejor compañía para AROD y JLO mantiene una relación con Ben Affleck, sus hijos Emme y Max siguen siendo su prioridad. "Ella se quiere asegurar de que está tomando a sus hijos en cuenta", contó una fuente a PageSix. "Ellos son la prioridad". Jennifer Lopez and Alex Rodriguez Jennifer Lopez and Alex Rodriguez with their kids | Credit: Alex Rodriguez/Instagram AROD y JLo anunciaron el fin de su compromiso matrimonial a mediados de abril. Desde entonces la Diva del Bronx se ha refugiado en los brazos de su también exprometido, Ben Affleck. Por su parte, AROD se ha refugiado en el trabajo y se encuentra muy atareado con sus labores de comentador deportivo, sus múltiples empresas. También encabezará el discurso de graduación de la segunda edición de "Ready for Eveything" de la empresa Verizon, este 3 y 17 de junio y donde también participarán la comediante mexicoamericana Melissa Villaseñor, integrante del elenco de Saturday Night Live (NBC) y el artista de performance Bob the Drag Queen.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image ¡Pura vida! AROD cura sus penas bailando en TikTok con su hija

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.