Mira la linda habitación del bebé de Alessandra Villegas y Daniel Sarcos

Daniel Alejandro nació a principios de este año y para prepararse para su llegada, sus padres diseñaron esta hermosa habitación para el bebé.

Alessandra Villegas y Daniel Sarcos

La pareja dio la bienvenida a su hijo Daniel a principios de este año.

Padres felices

"Viviendo al 100% esta experiencia de ser madre. Gracias por el cariño a todos y por la paciencia. Todo salió muy bien, tanto el Churri como yo estamos bien de salud", contó tras dar a luz.

Su habitación

"Mamás, les paso o les pasa igual que a mí? Entro mil veces al día al cuarto de mi churri Daniel Alejandro. Lo observo, lo vuelvo a ordenar, lo limpio, me siento a imaginarme cuando llegue..", reconoció cuando estaba embarazada.

Agradecido

"Con estos aires de libertad ,esperanza y libertad que vivimos, es un placer poder compartir con uds el cuarto de Daniel Alejandro", dijo el venezolano.

La diseñadora

Onelia Lopez De Sierraalta ayudó a diseñar la habitación de Daniel.

Su cuna

Daniel debe dormir como un príncipe.

Su almohada

Todo está en blanco e incluso tiene su nombre en la almohada.

Los juguetes

Por supuesto, los juguetes no podían faltar en la habitación.

Feliz con la habitación

Por lo que parece, Alessandra Villegas parecía estar muy contenta con el espacio.

Nuevo tema

Ahora que está creciendo, tal vez cambien el tema de su habitación al béisbol.

