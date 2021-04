¡Qué linda, Cayetana! ¡Mira la primera foto de la nieta de Alejandro Fernández! Alejandro Fernández Jr. compartió orgulloso la foto de su primera sobrina. ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandro Fernández, el ídolo de la canción mexicana, hijo de la leyenda Vicente Fernández, se convirtió en abuelo a los cincuenta años. Su hija Camila y su esposo, Francisco Barba, tuvieron una niña el pasado catorce de marzo, a la que llamaron Cayetana. Después de que algunos miembros de la familia celebraron desde sus propias redes el nacimiento de la bebita, el abuelo primerizo confesó que su nacimiento marcó uno de los días más importantes de sus vida: "Más que molestarme o sentirme incómodo, les informo que es uno de los días más felices de mi vida porque cada etapa del viaje la he disfrutado al máximo y esta nueva no será la excepción", dijo Alejandro Fernández. "No puedo esperar para gozar día con día el crecimiento de la sangre de mi sangre y ansío verdaderamente la hora de poder verla, abrazarla, besarla y jugar con ella de la mano", reveló el intérprete de Si tú supieras. Alejandro Fernández cumpleaños 49 Credit: IG Alejandro Fernández SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, su hijo, Alex Fernández, compartió la primera foto en que puede verse completa a la bebita: "¿Así o más volado con esta hermosura? ¡Te amamos, Cayetana!", presumió su orgulloso tío mirando enamorado a su sobrinita. Así compartía la feliz mamá, Camila Fernández, la noticia del nacimiento de su primogénita: "Donde quiera que estés, llevas contigo mi luz y yo te guiaré. Te amo Cayetana. BIENVENIDA A MI VIDA", escribió bajo la primera foto del piececito de su recién nacida, "estoy citando la canción que le escribí a mi bebé. Por favor, no se asusten Jajaja", aclaró. "¡Este sentimiento se vuelve indescriptible! ¡Estoy loca de amor! Bienvenida Cayetana, has llegado a transformarnos la vida. Bendiciones y más bendiciones. Gracias Dios", fueron las palabras de la orgullosa y joven abuela, América Guinart.

