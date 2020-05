Así es el refugio que construyó Alejandro Fernández para su familia "por si el mundo se acababa" Camila, la hija del cantante, reveló que el sitio donde su padre ha pasado la cuarentena fue mandado a construir como su refugio en caso de una catástrofe. Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay celebridades que han pasado el encierro por la pandemia del nuevo coronavirus encerrados en sus mansiones rodeados de arte, lujos y comodidades. Maluma, el Gordo de Molina y Maribel Guardia son algunos de los famosos que nos han dejado asomarnos a su mundo privado. Otros han preferido seguir en contacto con sus fans sin revelar dónde se encuentran. Uno de esos sería Alejandro Fernández, quien lleva semanas colgando fotos desde un lugar que parece el mismísimo paraíso. En sus entradas, el Potrillo aparece nadando, asoleándose o simplemente gozando de la naturaleza que lo rodea con vistas impactantes a su alrededor. Ahora, su hija Camila —fruto de la relación del cantante con su ex América Guinart— acaba de soltar la sopa para revelar que el sitio donde se encuentra su padre es un refugio que él mandó a construir "por si el mundo se acababa". "Nosotros pensamos que nunca lo íbamos a usar, pero al parecer sí. Está en medio de la nada, no me dejan decir ni siquiera donde es, pero está lejos de todo", contó la jovencita de 22 años al programa Ventaneando (Azteca TV). "Hemos disfrutado al máximo todo este tiempo juntos, procuramos estar bien y no caer en las malas noticias o en las malas vibras que nos afectan tanto; enfocarnos más en nuestra salud mental". La ubicación del sitio donde el artista y padre de cinco muchachos se refugia no ha sido revelado, pero al parecer cuenta con su propia playa privada y acceso al mar. En un video grabado por el cantante retratando la fauna local expresó: "Lo único en lo que pude pensar fue en mi México y en el poder tan grande que nos mantiene y mantendrá de pie ante cualquier circunstancia". ¿Será que está fuera de su país? El Potrillo, luciendo relajado con un sombrero colombiano y la Virgen de Guadalupe al pecho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como los hijos del cantante también se dedican a la música, están acostumbrados a viajar mucho, al igual que su famoso papá. Lógicamente esta convivencia más frecuente e intensa los ha tomado a todos por sorpresa. "Si nos llegó un momento en el que estamos como todos desesperados que no sabemos qué hacer", confesó la talentosa Camila. "Como todo mundo porque eso es humano, es normal sentirse así". La intérprete de "Tú acostumbraste", reveló también que Don Vicente Fernández, el patriarca de la dinastía, no se encuentra con ellos, pero que se encuentra bien. "Él está perfectamente bien, de hecho, me habló hace días y me felicitó también por la [nueva] canción, que le gustó mucho y la verdad me hizo la vida y el día".

