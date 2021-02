Close

Alejandra Guzmán dice que extraña a Frida Sofía y revela que en sus épocas vivió algo "similar" con Silvia Pinal Por segunda ocasión en menos de un mes la rockera expresa sus deseos de abrazar a su hija única: asegura que ella vivió algo similar con su madre cuando era joven. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Alejandra Guzmán arranca el 2021 con dos propósitos: lanzar nueva música y hacer las paces con su hija única, Frida Sofía Guzmán. Así se ha manifestado en menos de un mes pues la rockera mexicana ha expresado en televisión -primero en Venga la Alegría (TV Azteca) el pasado 4 de enero y ahora en Despierta America (Univision)- sus deseos de abrazar a su hija con quien pasó buena parte de 2020 enfrascada en un pleito mediático. "Frida está en una época y en una edad que es lógico que [los hijos] tengan ese choque porque yo lo tuve con mi madre también. Cuando tú a veces te peleas con tu madre, con tu padre es normal", expresó la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán, de 52 años. "Creo que ahora como [las] cosas son más grandes por las redes se vuelve más grande el problema, pero al final ella y yo vamos a estar un día frente a frente y lo vamos a solucionar y lo vamos a platicar porque yo jamás he hecho algo para hacerle daño, ni lo haría". "¡Necesito de ella, la amo! La extraño, la parí, es sangre de mi sangre ¿cómo no la voy a necesitar?", prosiguió la intérprete de "Eternamente bella" cuando le preguntaron si necesitaba estar cerca de su heredera. "Pero la entiendo, comprendo que ella necesita tiempo, porque la vida te enseña a ver que nada más tienes una madre, nada más tienes un padre. Sean como sean". Frida Sofía Guzmán y su madre, Alejandra Guzmán, en la entrega de Premio lo Nuestro, en 2012, cuando la relación era más cordial: Image zoom Credit: Alexander Tamargo/WireImage SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Sin embargo, y a pesar de las palabras de su madre, Frida Sofía no parece estar lista aún para esa esperada reconciliación. La hija de la rockera y el empresario mexicano Pablo Moctezuma, de 28 años, se dedica actualmente a promover su nuevo sencillo "Chicas malas" , interpretado a dúo con Mari Burelle y no se ha pronunciado públicamente sobre las palabras de su madre. Hacia el medio día de este lunes la traviesa Frida publicó la foto de un libro con la siguiente frase: "Inclusive si estás en el camino correcto te van a pasar por encima, si te sientas en él- Will Rogers". ¿Qué quiso decir?

