Alejandra Guzmán, la gran ausente en el debut musical de su hija Frida Sofía La hija de la rockera mexicana hizo su debut como cantante en un evento de Univision en el que su madre fue la gran ausente. By Mayra Mangal El culebrón que protagonizan Frida Sofía Guzmán y Alejandra Guzmán tiene un nuevo capítulo. Este fin de semana la hija de la rockera hizo su debut oficial como cantante donde la gran ausente fue sin duda alguna su progenitora. Enfundada en un sexy traje brillante, Frida Sofía saltó al escenario de los premios El Balón de Oro de Univisión que se realizó en Los Ángeles. Ahí la incipiente artista apareció rodeada de bailarinas. El momento tan importante para Frida Sofía no fue pasado por alto por su padre, el empresario mexicano Pablo Moctezuma quien sorprendió antes de su actuación. El bonito momento quedó captado en video. Tras su actuación, la jovencita confió al programa Suelta la sopa (Telemundo que su mamá nunca la ha apoyado y que su presentación de este domingo es verdaderamente un sueño hecho realidad. "No puedo estar más que..de verdad feliz y agradecida. Ay es que suena muy cursi pero estoy muy, muy emocionada, de verdad feliz, llena y por primera vez me siento en casa, aseguró. La sorpresa de Pablo Moctezuma a su hija Frida Sofía antes de que ella saltara al escenario: Resulta lógico pensar que la rockera no hiciera acto de presencia luego del intercambio de palabras que ha habido entre ella y su hija en semanas recientes. Los insultos públicos, malas palabras y fuertes videos de su hija en su contra no han hecho más que avivar las llamas del pleito entre ambas. Incluso se habla de un romance entre La Guzmán y un exnovio de su hija. Aún así, Frida Sofía parece no guardar rencor por lo que ha ocurrido. "Lo que más agradezco de mi madre que es una tremenda artista. Ella es…como artista he aprendido tantas cosas de ella que en realidad me han servido como persona, como figura pública, como cantante…la admiro. Te amo ma'. I love you". ¿Son señales de una reconciliación? Advertisement EDIT POST

