Alejandra Espinoza colabora con los niños californianos La presentadora mexicana está colaborando con la plataforma "Toma Leche" para asegurarse de que los niños californianos reciben alimentos gratis durante esta crisis de salud. By Irene San Segundo Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La presentadora Alejandra Espinoza está pasando estas semanas de aislamiento social en su casa de Los Ángeles junto a su esposo Aníbal y su hijo Matteo, que acaba de cumplir 5 años el pasado mes de marzo. En esta época en la que muchas familias están pasando momentos económicos y de salud muy difíciles la mexicana ha querido poner su granito de arena sumándose a la iniciativa en colaboración con la California Milk Processor Board y su campaña Got Milk? por la que donarán comidas gratis a las familias que dependían de los almuerzos gratuitos que se distribuían en los colegios públicos hasta que tuvieron que cerrar por la crisis del coronavirus. Hablamos con la estrella de la televisión sobre esta campaña que te puede interesar. ¿Qué te llevó a unirte a esta iniciativa? El saber en la necesidad que esta mi gente de información. Creo que todos podemos ayudar de alguna manera ,y si económicamente no podemos, hay información que es igual de importante. Hay mucha ayuda afuera todo es cuestión de buscarla, esta la pagina tomaleche.com que les da muy buena información en cuanto a los bancos de comida y los lonches escolares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Quién se puede beneficiar de esta ayuda? Todas las familias porque no solamente se reparte la comida que dan en las escuelas si no también hay bancos de alimentos por todo California que se encarga de repartir comida para toda la familia. ¿Y tú y tu familia, cómo están pasando esta cuarentena? Estamos tranquilos en casa siguiendo todas las indicaciones que nos da el gobierno, tratando de hacer que este tiempo en casa y lo que se está viviendo le afecte en lo menos posible a Matteo. Si una nueva ola de este virus llegará a pasar en el futuro ¿Qué cosas harías diferente? ¿Cómo te prepararías? Realmente nosotros nos hemos preparado muy bien, para mí siempre ha sido muy importante la alimentación. Tener una familia bien fuerte en cuanto al sistema inmunológico de trata para mí siempre ha sido clave y eso no se da de la noche a la mañana. Tenemos que enseñar a nuestros niños a comer bien desde pequeños y así será muy difícil que este o cualquier otro virus entre a su cuerpo. ¿Cómo ha cambiado tu rutina de belleza durante la cuarentena? Sigo igual, siempre me ha gustado cuidarme y por muy ocupada que esté siempre saco tiempo para mí, para cuidar de mi piel, cabello y cuerpo ahora que tengo más tiempo en casa en lugar de ponerme una mascarilla para el cabello de 5 minutos la dejo 20 minutos o hasta una hora jaja.

