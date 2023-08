Alejandra Espinoza revela estar "en proceso" para tener a su segundo hijo y confiesa su mayor "temor" al respecto La carismática conductora y actriz mexicana abrió su corazón en una entrevista con Clarissa Molina para el programa El gordo y la flaca (Univision). Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su familia | Credit: Instagram Alejandra Espinoza (x2) Alejandra Espinoza ha creado una familia de ensueño con su esposo, el director artístico Aníbal Marrero, y su hijo Matteo, de 8 años. La carismática conductora y actriz mexicana, sin embargo, no ha ocultado nunca su deseo de agrandar la familia, algo que lleva intentándolo desde hace muchos años. "Si yo no tengo otro hijo no es porque yo no quiera, es porque no he podido", contaba el año pasado el talento de Univision en una transmisión en vivo en las redes sociales. "Si no se puede, no se puede, ya son cosas que están fuera del control de mi esposo, fuera de mi control. Llega un punto en el que todos tenemos que superar nuestros traumas". Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, su esposo Aníbal y su hijo Matteo | Credit: Instagram Alejandra Espinoza Espinoza, no obstante, no ha perdido la esperanza de darle un hermanito a Matteo. Así lo reveló en una reciente entrevista con Clarissa Molina para el programa El gordo y la flaca (Univision), donde confesó que se encuentra en tratamiento para poder quedarse embarazada. "Estamos en proceso, ha sido mucho más difícil de lo que yo pensaba", dijo la presentadora. "¿Sabes qué fue difícil? Tomar la decisión porque yo le estuve dando muchísimas vueltas si ya naturalmente no podía embarazarme en si comenzar tratamiento, entonces como que le daba vueltas porque tenía o sigo teniendo mucho miedo del resultado", se sinceró. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Alejandra Espinoza El gran temor de Alejandra La que fuera ganadora de la primera temporada del exitoso reality show de Univision Nuestra Belleza Latina reconoció que su "temor" más grande es que en el proceso "ahora mismo que estamos ya me digan sabes qué, no se puede". "¿Estas preparada para esa respuesta?", le preguntó Clarissa. Alejandra Espinoza, su esposo Aníbal y su hijo Matteo Alejandra Espinoza, su esposo Aníbal y su hijo Matteo | Credit: Instagram Alejandra Espinoza "Yo sí estoy preparada, yo creo que ha pasado el tiempo y yo creo que me he estado haciendo a la idea", respondió Espinoza. "Pero no estoy preparada para decírselo a Matteo".

