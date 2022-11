Alejandra Espinoza responde a quienes llamaron "maleducado" a su hijo en un directo La presentadora ofreció un live junto a su pequeño Matteo cargado de momentos cómicos. Ante las críticas de una seguidora a su hijo, la también actriz reaccionó con estas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay algo que Alejandra Espinoza protege por encima de todas las cosas es su privacidad, su vida personal y su familia. Pero, de vez en cuando y siempre por todo ese cariño de sus millones de seguidores, les regala algún directo para conversar un rato de las cosas cotidianas de la vida. El más reciente fue especialmente entrañable ya que tuvo un invitado de honor, su hijo Matteo, toda una bomba de alegría y dulzura que hizo las delicias de los que asistieron a este live por sus redes sociales. Aunque la gran mayoría les lanzaron comentarios de lo más amorosos, hubo quien decidió recurrir a la crítica. Son los llamados haters que nunca faltan. Lo que quizás no se imaginaban es que Alejandra contestaría a sus adjetivos descalificativos. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: (Photo by Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision) El pequeño, cariñoso en todo momento con su mamá , además de juguetón y activo como cualquier niño de su edad, fue objetivo de estas palabras. "Es muy bonito tu niño, pero es muy maleducado, Alejandra", leyó la actriz en voz alta. Ante tal insinuación, el pequeño reaccionó con una pregunta a su mami: "¿Soy maleducado?", le expresó. "No, mi amor, no lo eres", le contestó su progenitora con todo el amor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con mucha tranquilidad, pero contundente, la también conductora se dirigió así a quienes se atrevieron a hacer semejante comentario delante del pequeño y no entender que apenas tiene 7 años. "Matteo es un niño muy bien educado, es un niño, no sé si lo entienden, tiene 7 años, se porta como un niño de 7 años, luce como un niño de 7 años, actúa como un niño de 7 años. ¿Esperan que porque sea mi hijo esté así rectito y haciendo nada? Yo le dejo ser niño", empezó diciendo Alejandra con toda la calma y educación. Y no solo eso, también describió a Matteo y destacó las bondades de su hijo, esas que le hacen tan especial y único para todos los que le conocen. "Es un niño superbueno, superinteligente, es un niño muy amado. Para nada es maleducado, al contrario, está muy bien educado y me siento muy feliz y orgullosa decirlo", concluyó la mami mientras Matteo jugaba. Una defensa serena y firme que tuvo como resultado los halagos y el cariño multiplicado del resto de seguidores, quienes disfrutaron de lo lindo de este bonito en vivo de madre e hijo.

