¡Alejandra Espinoza cuenta cómo reaccionan su hijo y su marido a sus besos de novela! Tan cariñosa como siempre con sus fans, la actriz de Corazón guerrero aprovechó un ratito antes de empezar a grabar para contestar con sinceridad y simpatía todo lo que le preguntaron sus curiosos seguidores. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los sueños sí se cumplen y Alejandra Espinoza acaba de alcanzar uno muy grande. La protagonización con éxito de una telenovela se ha materializado en Corazón guerrero, la historia de la que todos hablan y muy bien. Le ha puesto el corazón y el alma y eso se nota en cada escena emitida. ¡Y hablando de escenas! Durante un directo con sus seguidores en redes poco antes de meterse al foro y rodar sin parar, la actriz contestó a todas las curiosidades de quienes tanto le admiran. Como era de esperar hubo preguntas de todo tipos. Pero hubo una a la que Alejandra contestó con esa naturalidad tan suya y sentido del humor. ¿Cómo reaccionan su esposo Aníbal Marrero y su hijo Matteo al ver sus besos de telenovela? ¿Se ponen celosos? Lejos de obviarla, la también presentadora dio una respuesta directa en la que no faltaron las anécdotas. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y Gonzalo García Vivanco, protagonistas de Corazón guerrero | Credit: TELEVISA Como suele ocurrir en toda novela, el tema central es una historia de amor, en la mayoría de los casos, imposible, por la que sus personajes tendrán que luchar y pasarán por algún que otro disgusto después de que acabe su luna de miel inicial. En Corazón guerrero el galán de Alejandra es Gonzalo García Vivanco, un actor con el que ha entablado una química brutal que traspasa la pantalla, justo lo que el público quiere y busca. Pero, ¿qué piensa su chiquitín? "De repente yo le pongo algunas escenas de Corazón guerrero, yo sé lo que va a pasar en cada capítulo, entonces yo sé lo que puede ver y lo que no", comienza su respuesta. Unas palabras de las que se deduce que el pequeño Matteo no ve esas escenas más amorosas. Ni esas, ni cualquiera que no sea adecuada a su edad. "El primer episodio era supersano y sabía que lo podía ver, el segundo había una escenita donde la mamá de Carlota se prende en fuego y obviamente esa escena no quería que la viera, vio un pedacito de la novela y otros no", aclaró. Lo que compartió entre risas es que su chiquitín se ríe mucho cada vez que la ve en pantalla. "Literal, se burla de mí, es como que 'ay tan ridícula, por todo lloras Mariluz'. Así me dice", bromeó con la baba caída. Pero para evitar cualquier confusión, ella le aclaró que nada de lo que se ve es real. "Yo estoy jugando, esto es un juego y cuando se termine el juego ya estuvo, y él sabe, lo tiene muy claro", explicó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Y su esposo? ¿Es celoso? Pues también contestó a los interesados. "Ay no, que Dios lo bendiga, pero es que no es celoso él porque yo tampoco soy celosa, realmente los celos vienen de la parte de la inseguridad y también de lo que la otra persona te haga sentir. O sea, si la otra persona te da seguridad no tienes por qué tener celos, para nada", aclaró. Y no solo eso, también aseguró que la clave es la comunicación. "Nosotros hablamos muchísimo. No hay razón para tener celos", concluyó. La amena charla con los usuarios de las redes acabó con un paseo por el foro desde donde Alejandra compartió algunos de los rincones más importantes de la serie. Todo un regalo para sus seguidores quienes quedaron encantados y con ganas de más.

