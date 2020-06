Cuestionan el moño que Alejandra Espinoza hizo a su hijo. "Le pones como niña" La conductora compartió una hermosa foto de paseo con su hijo Matteo y el peinado del pequeño llamó poderosamente la atención. Así reaccionó ella a las críticas. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Positiva, alegre y llena de energía, así es Alejandra Espinoza. Además de todo eso es una madre espectacular que aprovecha su tiempo libre para darle lo mejor a su hijo Matteo, su gran amor. Este fin de semana la conductora compartía una bella imagen con él durante un paseo por la naturaleza. Una fotografía donde el pequeño luce un recogido en su cabello y que ha provocado todo tipo de reacciones. "Tu hijo es lindo pero lo pones como niña con ese pelo largo, lo vas a hacer niña", "él es un bebé no para que ande con moño", "Pero ¿por qué le peinas así?", le recriminaban algunos de sus seguidores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Ale es muy dada a contestar a las preguntas y dudas de sus fans, en este caso no pasó. En cambio, sí respondió a los comentarios positivos que le escribieron con cariño. Pero las ofensas y opiniones maliciosas sobre el peinado de su príncipe las ignoró por completo. En estas semanas de confinamiento hemos podido ver al pequeño colarse en algunos directos de su mamá en redes e incluso debutar como presentador del exitoso espacio El Break de las 7. Matteo se ha metido en el bolsillo a todos y no solo porque es un bellezón sino por su desparpajo y salero frente a las cámaras. Hasta llegó a preguntarle a mami frente a todos que para cuándo un hermanito. Por la respuesta de la mexicana quizás más pronto de lo que esperamos. Por ahora él es su vida y su mayor orgullo, por eso no está dispuesta a dar ni un minuto de atención a quienes ataquen o cuestionen lo que tenga que ver con él.

Close Share options

Close View image Cuestionan el moño que Alejandra Espinoza hizo a su hijo. "Le pones como niña"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.