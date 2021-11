El motivo de peso por el que Alejandra Espinoza no disfraza a su hijo Matteo por Halloween La carismática conductora mexicana tiene una razón muy personal para no celebrar esta festividad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hijo Matteo | Credit: Mezcalent Desde Marlene Favela hasta Francisca, pasando por Ana Patricia, Adamari López… La lista de famosas que disfrazaron el fin de semana a sus hijos con motivo de la celebración de Halloween es extensa. Pero no todas las celebridades festejaron esta fecha tan señalada con sus retoños. Este fue el caso de Alejandra Espinoza, quien nunca ha visto con buenos ojos esta festividad. "Para mí sí es importante no celebrarlo porque […] dentro de mi cabeza o dentro de lo que para mí significa Dios en mi vida sí es faltarle el respeto de la forma en la que Dios a mí me bendice", se sinceró la carismática conductora mexicana a través de su podcast 'Entre hermanas'. La copresentadora de Nuestra Belleza Latina (Univision), quien cuenta con más de 3 millones de seguidores solo en Instagram, nunca ha disfrazado a su primogénito por Halloween. "Es un día al año, es un día al año para los 365 días que Dios me da bendiciones, así es como yo lo veo. Son 364 días al año que yo puedo disfrazar a Matteo. Y yo no juzgo, te lo juro. Y la gente a mí me pregunta '¿por qué no disfrazas a Matteo?' y yo no le contesto a nadie porque cada quien puede disfrazar a sus hijos de lo que les dé la gana, [pero] yo no lo hago […] y yo simplemente no lo hago y es porque así yo quiero vivir mi vida", dejó claro la también actriz. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza, su esposo y su hijo | Credit: Instagram Aníbal Marrero Aunque hasta el momento su hijo no ha mostrado ningún interés especial por esta festividad, Espinoza reconoció que se ha encargado de crearle una conciencia respecto a este día. "Yo le digo: 'Tú eres un hijo de Dios y tú eres un niño bendecido, dudo mucho que a Dios le agrade que la gente se disfrace de demonio, dudo mucho que a Dios le guste que la gente se disfrace del diablo o que se disfrace de zombie o que la gente se disfrace de cosas feas' De la misma forma que le digo a Matteo que cuando una persona ve una película de terror en su casa es abrirle la puerta a… Nosotros hablamos mucho de religión aquí en la casa y Matteo entiende perfectamente esas cosas", aseveró la ganadora de la primera temporada de Nuestra Belleza Latina. Matteo Matteo, hijo de Alejandra Espinoza | Credit: Instagram Aníbal Marrero SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Pero qué pasará el día que Matteo sea mayor y quiera disfrazarse con sus amigos? "Si él se quiere disfrazar que se disfrace, pero no va a ser conmigo, si él va a la escuela y se quiere disfrazar en la escuela voy a tener que dejarlo que se disfrace", respondió.

