El hijo de Alejandra Espinoza deja sin palabras a su mamá con esta decisión La conductora mexicana compartió todavía sorprendida el deseo que le comunicó su hijo Matteo antes de viajar a Premio Lo Nuestro. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza es una mujer feliz. Prueba de ello son sus alegres apariciones televisivas, en redes e incluso en las alfombras rojas, como la más reciente de Premio Lo Nuestro. En ella la protagonista de Corazón guerrero no solo lució radiante y contenta, sino también muy orgullosa y todavía sorprendida de algo que generosamente decidió compartir con el público. Su mudanza a México para rodar esta telenovela ha sido una bendición desde el día uno por varias razones: tanto el proyecto, como el hecho de estar en su país natal y rodeada de una cultura que ama tanto. Tan solo había algo que ligeramente le preocupaba: que Matteo se acostumbrase. Sim embargo, el pequeño lo ha hecho a la perfección y ya goza de un maravilloso grupo de amigos en la escuela a la que va. Es tal su bienestar que hace días dejó a su familia sin palabras con una decisión tomada a tan temprana edad. Alejandra Espinoza y su hijo Alejandra Espinoza y su hijo | Credit: Alejandra Espinoza/Instagram Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hijo Matteo | Credit: IG/Alejandra Espinoza La propia Alejandra lo contaba todavía sorprendida en Premio Lo Nuestro al ser preguntada por el pequeño. Aunque en los planes estaba que el chiquitín viajase con sus padres estos días a la premiación, su reflexión a mami todavía la tiene estupefacta. "Está feliz, tanto así ¡que no quiso venir para acá! Yo iba a pedir permiso en la escuela para traérmelo y él prefirió quedarse allá, prefirió quedarse en la escuela, así que yo tuve que volar a mis papás para que se fueran para allá. Están ahorita con él. Está muy contento. Matteo es muy sociable y en nuestra cultura mexicana los niños crecen muy sociables. Se adaptó superrápido. Estoy feliz porque él está feliz", expresó encantada. Con todo lo sucedido con la pandemia, Matteo ha tomado la mayoría de sus clases online sin poder compartir con otros niños. Por eso, ahora que todo es presencial y ya tiene amiguitos nuevos, está contentísimo y así se lo ha hecho saber a sus papis, quienes al principio tenían miedo de que no terminara de adaptarse. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Desde un principio mi esposo me dijo: 'el problema no va a ser que no quiera ir, es que se quiera regresar'. Dicho y hecho. Está feliz", continuó Ale. Matteo está totalmente adaptado a su nueva vida, igual que su mami, quien no cesa en repetir la felicidad que siente con este nuevo proyecto y de estar en su tierra. No permite que nada la perturbe y vive enfocada en lo bonito, eso que le dibuja la sonrisa cada mañana.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El hijo de Alejandra Espinoza deja sin palabras a su mamá con esta decisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.