Alejandra Espinoza comparte el reto que enfrenta con su hijo: "No sé qué hacer" Junto a su pequeño Matteo y su esposo Aníbal Marrero, la actriz y conductora contó con total naturalidad qué está pasando con su príncipe. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A Alejandra Espinoza le encanta estar comunicada con sus seguidores, a quienes siempre informa con cariño, no solo de sus nuevos proyectos profesionales, sino también de algunos de los retos y situaciones personales que afronta cada día en su vida. Directa, natural y sin complicarse demasiado la cabeza, la actriz compartió con cariño una experiencia con su hijo Matteo que está viviendo. Nada grave de lo que llevarse las manos a la cabeza, pero sí una situación peculiar que quiso contar a la gente que la sigue por tantos años. Desde el coche, y junto a su esposo Aníbal Marrero y su amado Matteo, la también conductora dio a conocer qué situación no ha podido cambiar, a pesar de intentarlo. "No sé qué hacer, quiero llorar", dijo a modo de broma. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hijo Matteo | Credit: Facebook/Alejandra Espinoza "Aquí les va una cosa bien importante, que quede claro", expresó Alejandra a quienes estaban en su en vivo a través de Facebook. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y es que, ante las preguntas insistentes de algunos participantes en el directo sobre por qué Matteo no hablaba inglés casi nunca, la que fuera ganadora de Nuestra Belleza Latina se animó a explicar lo que ocurre. "Todo el tiempo le digo, 'papi, vamos a hablar inglés', Matteo ya tiene el español en su ADN, en sus huesos, en todo su ser tiene el español...", explicó. Pero el pequeño se niega a hablar inglés. "Su terapista me dijo, 'hablen más inglés en la casa para sus conversaciones y así que sea más fácil para él socializar en la escuela. Pero nunca se dio... Nada, que 'no, no, no'", contó delante del pequeño y siempre con la mayor de la ternura. El resultado de no hacerlo se ha visto reflejado en sus notas de la escuela. "Hoy dieron las notas y en lectura...", dijo Ale dando a entender que hay que reforzar. "Necesitamos practicar más el inglés". Su papi, Aníbal, también intervino. "La lectura más que todo porque lee y no presta atención a lo que está leyendo, y cuando le preguntas qué leyó, no sabe explicarlo", añadió el director artístico. Entre risas, Alejandra reconoció que, en este asunto del idioma, es lo opuesto a los otros niños. "No quiere hablar inglés, no sé qué hacer, ¡quiero llorar!", bromeó asegurando que están en ello con todas las ganas.

