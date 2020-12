Close

¡Ha nacido una estrella! ¡El hijo de Alejandra Espinoza hará su debut musical en televisión! ¡Qué emoción! ¡No te pierdas el estreno como cantante del pequeño Matteo con tan solo cinco añitos! ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La bella Alejandra Espinoza sorprendió hoy con una grata noticia muy emocionante: ¡su pequeño Matteo debutará como cantante frente a la televisión con tan solo cinco añitos! “¡¡SORPRESA!! Así como lo leen, PRESENTACION MUSICAL DE MI NIÑO este sábado en Teletón USA!”, anunciaba orgullosa su feliz mamá. “Viene, desde que nació, escuchando hablar de la importancia de ayudar y este sábado le toca con mucho gusto poner su granito de arena”, confirmó. La conductora de Despierta América Francisa Lachapel fue la primera en aplaudirles. El simpático Matteo Marrero se asomó de lo más risueño a las historias de su mamá, donde él mismo se presentó: “¡Hola! Yo voy a cantar en el Teleton USA el sábado, así que no se lo pierdan porque voy a cantar algo bien bonito!”, mientras que su mamá no dejaba de reír al escuchar la forma de hablar de su hijo, que parecía decir moñito en vez de "bonito". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Desde luego voz no le falta. Este fue el clip que compartió Espinoza hace cuatro semanas, en el que se puede escuchar a su hijo cantando, entre otras cosas, We are the champions... “Son las 5:52 am, estaba buscando unas fotos en mi IPad y me encontré esto... Se pueden imaginar mis carcajadas domingueras a esta hora… ¡Me hace reír aún cuando está dormido!”, escribía la mamá de Matteo al toparse con la grabación de su hijo cantando frente al perro. ¿Quedará solo como una anécdota del Teletón la aparición de Matteo o será el inicio de una carrera musical? ¡No se lo pierdan!

