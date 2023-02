¡Alejandra Espinoza estrena nuevo programa y planea ser mamá otra vez! La artista compartió sus próximos proyectos en lo personal y lo profesional. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Como suele hacer en cada alfombra roja y presentación televisiva, Alejandra Espinoza brilló en la nueva entrega de Premio Lo Nuestro. La presentadora deslumbró con cada uno de sus vestidos, pero también con su manera de comunicarse con el público en casa. La noche del jueves dio para mucho. Hubo grandes actuaciones, apariciones estelares y también muchas risas. Pero, sin duda, Ale protagonizó uno de los momentos más esperados de la velada. Durante muchos meses sus seguidores le han estado preguntando para cuándo un nuevo programa en televisión. Pues el momento ha llegado y así mismo lo confirmó la feliz mamá anoche ante la felicitación en directo de su compañera Paulina Rubio. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza | Credit: Mezcalent Aunque ya la cuenta Chamonic había adelantado la exclusiva hace días, finalmente Alejandra lo hizo oficial feliz y encantada de la vida. Y es que, la también actriz será una de las presentadoras del show, Mi famoso y yo, de similar formato al ya conocido Pequeños gigantes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Ay, sí, ¡qué emoción! Próximamente les voy a estar hablando más detalles de lo que es este show que es espectacular", afirmó emocinada. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y Paulina Rubio en Premio Lo Nuestro | Credit: IG/Chamonic Pero esa no es la única buena noticia que la artista compartió a su público. Algo más íntimo y personal también se aproxima en el horizonte. Con mucha ilusión y fe, Alejandra contó a Jéssica Rodríguez, de Despierta América, su intención y la de su esposo de convertirse en padres de nuevo. "Sí, pues si Dios quiere, ojalá, ya para el próximo año, Dios quiera, Dios quiera y se nos dé la oportunidad", confesó feliz. Una noticia que, de producirse, haría muy dichosos a los papás y a quienes siguen, admiran y tanto quieren a la pareja.

