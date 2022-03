Alejandra Espinoza cumple el sueño de su hijo Matteo en una fiesta de cumpleaños de cuento La actriz de Corazón guerrero y su esposo tiraron la casa por la ventana para regalar a su hijo un día único e irrepetible que jamás olvidará. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 10 de marzo, Matteo, el hijo de Alejandra Espinoza, cumplía 7 añitos, y su mami, enamorada de su ya no tan chiquitín, le dedicaba la más hermosa declaración de amor. Aunque ese día fue especial, hubo torta, regalitos y momentos especiales, no ha sido hasta este fin de semana, con la agenda de la actriz más despejada, que han podido festejar por todo lo alto y sorprender al pequeño. Ella y su esposo prepararon una fiesta de cumpleaños de las que se quedan grabada en el corazón y el recuerdo para siempre. A ella acudieron, además de los amiguitos del cumpleañero, también la familia que vive en México que en esta ocasión pudo celebrarlo a su lado. La distancia al vivir en Miami había impedido que en otras ocasiones estuvieran juntos, por eso todo fue tan bonito y especial. Alejandra Espinoza Alejandra Espinoza y su hijo | Credit: Mezcalent Desde sus historias de Instagram, la feliz mamá compartió la gran fiesta sorpresa que le tenían preparada al príncipe de la casa. Un encuentro con los dinosaurios del Parque Jurásico que les recibieron con los brazos abiertos para jugar y divertirse sin fin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Bajo el nombre de 'El parque de Matteo', el cumpleañero se convirtió en el protagonista de esta historia de aventuras, juegos y momentos que guardará para siempre en su corazón. Su sonrisa de felicidad lo resume todo. Matteo, hijo de Alejandra Espinoza Matteo, hijo de Alejandra Espinoza | Credit: IG/Alejandra Espinoza También hubo fiesta para los mayores, los cuales disfrutaron de la gastronomía mexicana en su más pura esencia. Tacos, quesadillas, carne asada y al pastor, mulitas, arroz y habichuelas son algunos de los manjares que degustaron en esta jornada tan bonita. ¿Los peques? Ellos optaron por perritos calientes y hamburguesas. Una fiesta en la que no faltaron las risas, los bailes, la música y, sobre todo, el amor y la alegría. Niños y mayores la gozaron con la misma intensidad a juzgar por estas cariñosas imágenes. Y es que, además de Matteo, la otra gran protagonista fue la abuelita de la protagonista de Corazón guerrero, quien se apoderó de la pista y se robó todos los corazones. Un día que, definitivamente, será para el recuerdo. ¡Felicidades de nuevo al cumpleañero!

