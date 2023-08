Alejandra Espinoza comparte el incidente que sufrió su hijo Matteo Siempre atenta a su pequeño, la conductora mostró la gran herida que se hizo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Alejandra Espinoza y su familia apuran los últimos días de vacaciones para disfrutar de su tiempo juntos antes de volver a la rutina escolar y laboral. Y si hay algo que a la conductora le gusta especialmente, es vivir un sinfín de aventuras de la mano de su hijo Matteo, su gran cómplice. En esta ocasión, la también actriz se asomó a las redes algo preocupada para mostrar el incidente que vivió su pequeño. Algo bajo control que, sin embargo, fue bastante doloroso para él. Alejandra Espinoza Credit: Alejandra Espinoza/ Instagram Siempre en contacto con sus seguidores, Alejandra les contó lo que pasó y pidió ayuda por si alguien sabía cómo curar la gran herida que se había hecho Matteo en el dedo gordo del pie. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Vean por favor, esta situación. Este niño estaba jugando en el patio, en el cemento, estaba jugando fútbol con un mono de Aquiles. ¿Qué pasó? Que le pegó al mono, pero parece como que el mono se movió y le terminó pegando al piso. Así que desde la tarde que se hizo eso, no se puede poner tenis, no hemos podido salir. Ahorita fuimos a la tienda en chanclas", dijo la mamá algo angustiada por el malestar de su niño. Alejandra Espinoza Matteo, hijo de Alejandra Espinoza, se da fuerte golpe | Credit: IG/Alejandra Espinoza A pesar de todo, Matteo se mostró bien, relajado, en reposo y, sobre todo, dejándose mimar y cuidar por mamá.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Alejandra Espinoza comparte el incidente que sufrió su hijo Matteo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.