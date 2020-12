Close

Después de una dulce espera, ¡así ha sido el debut como cantante del hijo de Alejandra Espinoza! El pequeño Matteo ha derretido las redes con su espectacular intervención musical en el Teletón USA, una intervención que ha enamorado al público y emocionado a su mami. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El corazón de Alejandra Espinoza tiene espacio para muchos amores, pero sin duda, el más grande de todos es su hijo Matteo. El chiquitín es uno de los grandes protagonistas de sus redes sociales desde donde comparte cómo son sus paseos, sus tardes haciendo la tarea y sus divertidos juegos. Este sábado el pequeño hacía su debut como cantante por una causa muy noble, la de ayudar a niños necesitados. Lo ha hecho en la gala del Teletón USA y a sus cinco añitos, ¡se ha robado todos los corazones! Bajo la atenta mirada de su mamá que no se separó de él en ningún momento, el príncipe de la casa dio el do de pecho y aportó su granito de arena. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora compartió unas imágenes entrañables de Matteo calentando motores antes de su interpretación en directo. "Tú tranquilo hijo, yo nerviosa", escribía Ale. Gracias pequeño por demostrar que la solidaridad no entiende de edad. Seguro que muchos niños te lo agradecerán. ¡Ha sido un gesto precioso!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Después de una dulce espera, ¡así ha sido el debut como cantante del hijo de Alejandra Espinoza!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.