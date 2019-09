Conoce a Alejandra, la hija menor de Laura Bozzo: "Mi mamá tiene carácter fuerte, pero es supercariñosa" By Carole Joseph ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Alejandra de la Fuente Bozzo es la hija menor de Laura Bozzo. La joven, que vive en Miami, dio detalles sobre el carácter su madre, de quien asegura es un pan de Dios. Empezar galería Mamá e hija Image zoom Alejandra de la Fuente Bozzo Instagram Alejandra vive en Miami, aunque visita a su mamá muy a menudo en Ciudad de México. “Mi mamá [es] una mujer superfuerte independiente y con un corazón de oro”, asegura. Advertisement Advertisement Consejo Image zoom Alejandra de la Fuente Bozzo Instagram El principal consejo que le ha dado su madre es que nunca se dé por vencida. “[Mi madre] tiene carácter fuerte pero es supercariñosa”, asegura. ¿En qué se parace a su mamá? Image zoom Alejandra de la Fuente Bozzo Instagram “Creo que en la forma de ser, en varias cosas. A ella le encanta y la hace muy feliz ayudar a la gente y hacerla feliz, y es algo que a mí me encanta”, confiesa. Advertisement Padre Image zoom Alejandra de la Fuente Bozzo Instagram A pesar de que su padre vive en Perú, Alejandra se mantiene en comunicación con él. “No lo veo mucho porque él vive en Perú, pero él es una gran persona, siempre me a apoyado en todo”, dice la joven. ¿Seguirá los pasos de mamá? Image zoom Alejandra de la Fuente Bozzo Instagram “La verdad me gusta mucho la tele y nunca se debe decir nunca”, advierte. Admiración por la señorita Laura Image zoom Alejandra de la Fuente Bozzo Instagram “Empezó cuando yo era muy chica, entonces es algo que siempre fue parte de mi vida, a mí me encanta y la admiro mucho”, resaltó. Advertisement Advertisement Advertisement Los mejores recuerdos con mami Image zoom Alejandra de la Fuente Bozzo Instagram “¡Demasiados! Nuestros viajes a Disney y el último a Dubai”. Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Conoce a Alejandra, la hija menor de Laura Bozzo: "Mi mamá tiene carácter fuerte, pero es supercariñosa"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.